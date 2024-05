De Euronews

Antes da ida às urnas, em junho, a Euronews está a pedir aos eleitores europeus que indiquem uma proposta que fariam, caso fossem eleitos para o Parlamento Europeu, e pergunta aos candidatos o que se comprometem a fazer se forem eleitos ou reeleitos.

Não perca o sexto episódio, com enfoque nas obrigações das empresas para com os trabalhadores e no pagamento de impostos.