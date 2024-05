Manifestantes em Montenegro pedem penas duras para violadores

De Euronews

Dezenas de manifestantes reuniram-se em frente ao Tribunal de Recurso, em Podgorica, para exigir penas mais duras contra crimes de violação.

Os montenegrinos reuniram-se em frente ao Tribunal de Recurso, na capital do Montenegro, em protesto contra a decisão do tribunal em reduzir a pena de prisão, de um arguido acusado de violação múltipla de uma rapariga de quinze anos, de 15 anos para oito anos.

Os manifestantes traziam cartazes com mensagens como “Penas mais rigorosas para crimes contra crianças”, “Reduzir a violação, não a punição”, “Oito anos de prisão para um trauma para toda a vida” e “A violação prolongada não tem uma importância exagerada”.

Os manifestantes afirmaram que as crianças no Montenegro “não estão protegidas da violação e do abuso sexual”.

Origem do protesto: a redução da pena de um violador

A indignação espalhou-se por toda a comunidade devido a esta decisão judicial controversa. Aida Petrović, da ONG Prima, questionou a razão pela qual o violador foi recompensado e a vítima punida, sublinhando que a vítima nunca deve ser culpada.

Vesna Jočić, uma das organizadoras do protesto no Montenegro, levantou a questão de saber se os pais serão capazes de dar apoio psicológico à rapariga depois deste caso. Além disso, o movimento apresentou uma petição para que a pena mínima por violação nesta área seja de oito anos.

O arguido B.B., que violou uma rapariga entre janeiro e junho de 2020, foi inicialmente condenado a uma pena máxima de 15 anos pela juíza Vesna Kovačević. No entanto, o Tribunal de Recurso anulou essa sentença e, num novo julgamento, o juiz Veljko Radovanović manteve a sentença de oito anos.

Os juízes Predrag Tabaš, Srđan Vujović e Vesna Moštrokol tomaram a decisão de redução. Embora a opinião pública tenha manifestado a sua insatisfação, o Tribunal de Recurso defendeu a sua análise cuidadosa e a aplicação da lei com base na prática judicial disponível.

Kristina Mihailović, directora executiva da Associação de Pais, sublinhou que este caso é apenas um dos vários casos semelhantes que ocorreram nos últimos dias.

A falta de um registo de criminosos sexuais e a necessidade de proteger as crianças são questões urgentes. Mihajlović apelou à consideração das crianças da vizinhança e à implementação de medidas mais eficazes para a sua proteção.