Europa Agora vence legislativas antecipadas no Montenegro

De Stefan Goranovic & Euronews

Partido recém-formado defende a adesão à União Europeia e promete reformas no país e aumento dos salários.

O movimento Europa Agora (PES) venceu as eleições legislativas antecipadas deste domingo no Montenegro.

O grupo europeísta formado em 2022 e liderado por Milojko Spajic, ficou no entanto aquém de uma maioria absoluta, com 26% dos votos, ficando dependente das conversações com outras forças políticas para formar governo.

Mas a aproximação do pequeno país dos Balcãs à União Europeia parece ter orientado o sentido de voto de grande parte do eleitorado.

Entre os 15 candidatos, o Partido Democrático dos Socialistas (DPS), também ele favorável a uma adesão à União Europeia, assegurou o segundo lugar, acima dos 23% dos votos.

Os resultados oficiais deverão ser anunciados pela comissão eleitoral nos próximos dias.

Instabilidade política e abstenção

Apesar da vitória renhida para o Europa Agora, a ida à urnas traduziu-se na mais baixa taxa de participação desde a introdução do sistema multipartidário no país, no início dos anos noventa. Votaram 56,7% dos 542 468 eleitores registados.

O país vive há meses em crise política, depois dos dois anteriores executivos não terem resistido a uma moção de censura do parlamento, o primeiro, em fevereiro e o seguinte, em agosto.

O último ano foi ainda marcado por uma mudança na liderança do país, após Milos Djukanovic, o antigo líder do DPS, ter perdido as eleições presidenciais em abril pondo termo a três décadas no poder.