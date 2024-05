O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, expressou as suas condolências pela morte do iraniano Ebrahim Raisi, mas nem todos os membros do Parlamento Europeu concordaram com a sua mensagem de pesar.

A morte do Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, e do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir Abdollahian, num acidente de helicóptero, no domingo, provocou uma série de reações por parte do Ocidente.

Entre elas, o Serviço de Gestão de Emergências Copernicus da Comissão Europeia, que fornece dados geoespaciais e imagens para a gestão de catástrofes, anunciou que iria oferecer serviços de cartografia para ajudar na operação de busca e salvamento de Raisi.

O Comissário Europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarčič, esclareceu no X que a oferta "não era um ato de apoio político a qualquer regime ou estabelecimento. É simplesmente uma expressão da humanidade mais básica".

O gabinete de imprensa da UE emitiu uma declaração de condolências pela morte de Raisi e Abdollahian. O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, declarou no X que os pensamentos da UE "vão para as famílias" dos mortos.

O chefe da diplomacia europeia da União Europeia, Joseph Borrell, apresentou as suas condolências pela morte de Raisi, Amirabdollahian e outros funcionários envolvidos no “trágico” acidente de helicóptero.

“A UE exprime as suas condolências às famílias de todas as vítimas e aos cidadãos iranianos afetados”, declarou num comunicado partilhado na rede social X.

No entanto, nem todos os membros do Parlamento Europeu concordaram com esta manifestação de solidariedade.

O eurodeputado independente Rob Roos classificou a mensagem da UE como "um insulto ao povo iraniano oprimido". O democrata sueco Charlie Weimers também criticou as ações do Copernicus, afirmando que "o dinheiro dos contribuintes europeus não deve, de forma alguma, ser utilizado para apoiar o regime terrorista de Teerão".

Também Geert Wilders, o líder do Partido da Liberdade holandês (PvP) que acaba de concluir um acordo de coligação com formações de direita e liberais, atacou a solidariedade europeia com o Irão e respondeu à mensagem do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, com a frase: "Não em meu nome" e ainda "Solidariedade da UE para com o mal", comentando a declaração do Comissário Europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

A União Europeia é um dos muitos países que têm sanções contra o regime iraniano. Estas sanções incluem restrições comerciais, proibição de viajar e congelamento de bens.

Em abril, a UE concordou com uma nova série de sanções em resposta ao grande ataque com mísseis do Irão contra Israel, lançado no meio de tensões crescentes entre os dois rivais regionais.