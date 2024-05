A UE deve definir a sua posição relativamente ao apelo do Tribunal Internacional de Justiça a Israel, para que ponha termo à ofensiva em Rafah, afirmou Borrell.

O chefe dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que o bloco enfrenta uma escolha "difícil" entre o seu apoio ao Estado de direito e o seu apoio a Israel, pouco depois de o Tribunal Internacional de Justiça ter decidido que as forças israelitas deviam suspender a sua ofensiva em Rafah.

Durante um evento do Instituto Universitário Europeu (EUI) em Florença, Borrell disse: "Vejamos qual vai ser a ação da União Europeia face à decisão do Tribunal Internacional de Justiça que foi emitida hoje, qual vai ser a nossa posição?", referiu.

"Teremos de escolher entre o nosso apoio às instituições internacionais e ao Estado de direito, ou o nosso apoio a Israel, e será muito difícil compatibilizar as duas coisas", acrescentou.

A declaração foi feita poucos minutos depois de o principal tribunal das Nações Unidas, com sede em Haia, ter apelado a Israel para que "suspenda a sua ofensiva militar em Rafah", afirmando que o povo palestiniano corre um "risco imediato".

As Nações Unidas estimam que cerca de 1,4 milhões de palestinianos se encontram a salvo da guerra na cidade do sul de Gaza, que Israel considera ser o último reduto do Hamas.

Borrell reconheceu também que a tomada de decisões da UE no que respeita à resposta à guerra em Gaza tem sido demasiado lenta, devido às profundas divergências entre as posições das capitais europeias sobre o conflito.

O chefe da diplomacia europeia apelou ainda a uma mudança no processo de decisão da UE em matéria de política externa, que exige o apoio unânime dos 27 líderes.

A Hungria bloqueou ou atrasou iniciativas fundamentais da UE em resposta à guerra, incluindo sanções contra os colonos israelitas violentos e uma comunicação conjunta que apela ao primeiro-ministro israelita Netanyahu para que abandone os planos de invasão de Rafah.

O discurso de abertura de Borrell foi também interrompido por manifestantes pró-palestinianos que criticaram a resposta da UE à devastação e perda de vidas em Gaza, ao que o principal diplomata da UE respondeu: "Compreendo perfeitamente a preocupação que está a ser expressa".

O reconhecimento da Palestina é "contrário" ao apoio ao terrorismo

Reagindo às críticas israelitas à decisão de Espanha, Irlanda e Noruega de reconhecerem o Estado da Palestina, anunciada na quarta-feira, Borrell rejeitou com firmeza a acusação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, de que a decisão enviaria uma mensagem de que "o terrorismo compensa".

"Para mim, uma coisa é clara: o reconhecimento não é um apoio ao Hamas", disse Borrell, "e quanto a isso, tenho de contestar as posições expressas pelo governo israelita, dizendo que o reconhecimento é um presente para o Hamas ou um apoio ao terrorismo. Muito pelo contrário".

"É infundado, completamente infundado e inaceitável dizer que o reconhecimento - seja ou não contraproducente - é uma questão de dar presentes ao Hamas ou expressar antissemitismo, nada disso".

Borrell afirmou ainda que o reconhecimento foi concebido para reforçar o apoio da UE à Autoridade Palestiniana liderada pela Fatah, vista como um contra-movimento ao Hamas nos territórios palestinianos. E descreveu a Autoridade Palestiniana como o "núcleo de um possível futuro Estado palestiniano".

Borrell apontou a Eslovénia como um dos países da UE que poderá seguir o caminho da Espanha e da Irlanda, mas reconheceu que outros Estados-membros consideram que o reconhecimento surge num momento "contraproducente".