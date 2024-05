Cerca de 200 detenções em protestos contra a “lei russa” na Geórgia

De Euronews

Mais protestos em Tbilisi contra a polémica lei sobre os "agentes estrangeiros". As autoridades detiveram cerca de 200 manifestantes. Os EUA introduzem restrições contra os políticos georgianos.

Mais um dia de protestos em Tbilisi, capital da Geórgia, contra a polémica lei dos agentes estrangeiros. Cerca de 200 pessoas foram detidas pelas autoridades enquanto se manifestavam contra a “lei russa”.

Os participantes reuniram-se em vários locais da cidade e marcharam até à Praça da Liberdade, de onde se dirigiram para o Ministério dos Assuntos Internos. Os manifestantes exigiram a retirada da lei e a libertação imediata das pessoas detidas durante os recentes protestos.

Qual é o estatuto da legislação russa na Geórgia?

A lei, que obriga as empresas a registarem-se no Ministério da Justiça se mais de 20% dos seus fundos forem provenientes do estrangeiro, foi aprovada pelo Parlamento em 14 de maio.

Passados apenas quatro dias, a Presidente Salome Zourabichvili vetou a lei. No entanto, o partido no poder, Sonho Georgiano, dispõe de uma maioria suficiente para anular o veto.

Na sexta-feira à noite, o Secretário de Estado Anthony Blinken afirmou que os EUA iriam rever toda a sua cooperação com a Geórgia. Blinken anunciou então restrições à concessão de vistos às pessoas consideradas responsáveis por “minar a democracia” na Geórgia.

A União Europeia, o Conselho da Europa e mesmo a NATO advertiram Tbilisi contra a adoção da lei e apelaram à sua revogação.