"A Europa é mortal": primeiro-ministro francês junta-se à campanha para as europeias

"A Europa é mortal", repete Gabriel Attal em campanha de apoio a Valérie Hayer

De Euronews

Durante comício de apoio à candidata do partido Renascimento (Renaissance) às europeias, Gabriel Attal alertou para as ameaças que a Europa enfrenta. Mas a extrema-direita continua a iderar as sondagens.