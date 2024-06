Draghi vence von der Leyen na sondagem para a presidência da Comissão Europeia

O antigo primeiro-ministro italiano bate a atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa sondagem sobre quem é mais adequado para assumir a chefia do próximo executivo da UE.

A disputa pelo lugar de topo na próxima Comissão Europeia tem sido pintada como uma corrida a dois entre a atual líder da Comissão, Ursula von der Leyen, e o antigo presidente do Banco Central Europeu e igualmente antigo primeiro-ministro italiano Mario Draghi.

Quase metade dos inquiridos numa nova sondagem considera que ambos são boas escolhas para liderar o próximo Colégio de Comissários, mas coloca a alemã ligeiramente atrás (47%) do italiano (49%) no coração e na mente dos europeus.

Da mesma forma, embora um terço (33%) dos inquiridos não seja a favor de Draghi para o cargo, os níveis de antipatia aumentaram para 37% em relação a von der Leyen.

A sondagem, realizada pela empresa de estudos de mercado e sociais Polling Europe na última semana de maio, baseia-se em mais de 5000 entrevistas completas distribuídas proporcionalmente à população dos 27 países da UE.

Os inquiridos foram questionados sobre o que pensam dos comissários Nicolas Schmit e Thierry Breton, para além de von der Leyen e Draghi, embora estes últimos tenham obtido 37% e 39%, respetivamente.

A candidatura de Draghi à Comissão é, de momento, meramente teórica, enquanto von der Leyen concorre ativamente como candidata principal do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, que deverá conquistar o maior número de lugares no Parlamento Europeu após as eleições.

Von der Leyen teve um melhor desempenho entre os inquiridos dos países do centro-leste (53%) e do norte da Europa (54%), com uma boa receção em Espanha (56%), apesar de os socialistas, principais adversários do PPE nestas eleições, controlarem o governo.

Von der Leyen não conseguiu obter mais de metade (45%) das taxas de aprovação na Alemanha, o seu país natal, embora tenha ficado à frente de Draghi, que obteve 41%. A preferência pelo atual chefe da Comissão desceu para 29% entre os franceses, que preferem o compatriota Thierry Breton (40%).

O apoio a Draghi veio do sul da Europa (59%), impulsionado por uma forte aprovação na sua Itália natal (68%).

O equilíbrio geográfico e político é um fator importante para determinar o pacote de cargos de topo da UE após as eleições: a reeleição de von der Leyen como presidente da Comissão poderia ser atenuada pela nomeação como presidente do Conselho Europeu de um socialista oriundo do sul da Europa, como o antigo primeiro-ministro português António Costa.

De acordo com os resultados das sondagens, o apoio à dupla dividiu fortemente os diferentes partidos europeus.

Von der Leyen pode contar com um forte apoio dos inquiridos que votarão nos partidos tradicionais: democratas-cristãos, socialistas e liberais (respetivamente, 70%, 62% e 58%).

Os eleitores verdes também parecem gostar dela (55%), apesar de os Verdes não terem apoiado a sua nomeação em 2019. Por outro lado, o índice de aprovação de von der Leyen cai no lado extremo do hemiciclo, com a extrema-direita a 25% e a esquerda a 38%.

Se este apoio se confirmar nas mesas de voto, von der Leyen seria a melhor escolha.

Draghi parece ter um pouco menos de apoio entre os três grupos tradicionais, mas tem mais apoio interpartidário em geral - a sua aprovação não desce abaixo dos 40% em toda a peça - e uma sólida aprovação de 55% dos conservadores (55%), o grupo que é considerado o ponto de equilíbrio no Parlamento.

Este facto sugere que Draghi poderá ser uma opção preferível se não surgir uma maioria clara após as eleições e se os líderes da UE preferirem nomear uma figura menos divisiva.