Eleições europeias: resultados em tempo real de 27 países

De Euronews

Acompanhe os últimos resultados e explore as estatísticas pormenorizadas a nível europeu e por país em tempo real, conforme indicado pelo Parlamento Europeu.

PUBLICIDADE

À medida que milhões de eleitores votam nas eleições europeias de 2024, os riscos são elevados, com questões que vão desde a recuperação económica às alterações climáticas na linha da frente.

Acompanhe as atualizações em tempo real, os dados abrangentes e as visualizações dos resultados das eleições. Mergulhe em análises detalhadas por país, acompanhe os últimos resultados fornecidos pelo Parlamento Europeu e explore as mudanças no poder político.

Quais são os últimos resultados das eleições europeias de 2024? Quem são os vencedores e os vencidos? Como serão distribuídos os lugares no Parlamento Europeu após as eleições de 2024? Quais são os resultados finais das eleições europeias de 2024 por país? Como é que os resultados das eleições europeias de 2024 se comparam com os das eleições anteriores? Quais os países que registaram as maiores mudanças nas eleições europeias de 2024? Explore os resultados das eleições europeias de 2024 utilizando o widget abaixo.

Obtenha mais informações e análises na nossa plataforma sobre as eleições europeias.

Aproveite para ver os resultados das eleições anteriores a nível europeu e nacional utilizando o nosso widget.