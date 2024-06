De Euronews

Acompanhe todos os resultados e reações às eleições europeias de domingo.

Os partidos de extrema-direita subiram de forma significativa nas eleições europeias de domingo e impuseram pesadas derrotas aos partidos do centro em França e Itália. Os Verdes, por seu lado, devem perder cerca de 20 lugares no hemiciclo. Acompanhe ao minuto todas as reações aos resultados das eleições europeias de domingo.