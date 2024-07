Parlamento Europeu: a primeira vez para os jovens deputados

A 10.ª legislatura é a primeira para mais de metade dos 720 deputados ao Parlamento Europeu

Três meses depois da última vez, o edifício de Estrasburgo — que alberga o hemiciclo europeu — reabre as portas, entretanto renovadas na pausa eleitoral.

Entre os rostos mais jovens do novo Parlamento está Benedetta Scuderi, nascida em 1991 e eleita pela Aliança Verde/Esquerda no círculo eleitoral do Noroeste.

Emoção e responsabilidade

"Já tinha estado no Parlamento de Bruxelas, mas nunca no Parlamento de Estrasburgo: estou incrivelmente entusiasmada", disse a eurodeputada à Euronews.

"Estou muito feliz por poder começar a trabalhar nesta instituição. A magnitude deste edifício faz-me compreender a importância do papel que devemos desempenhar durante estes cinco anos", continua.

Os recém-chegados têm primeiro de se desembaraçar no edifício que, para alguns, é um verdadeiro labirinto. A véspera da primeira sessão plenária é dedicada a conhecer o novo local de trabalho e talvez alguns novos colegas: entre a papelada a preencher está a recolha do "cartão de voto", o cartão pessoal que cada deputado utiliza para votar durante as sessões.

O cartão será utilizado imediatamente para a eleição do presidente do Parlamento: as candidatas são a maltesa Roberta Metsola, presidente cessante, e a espanhola Irene Montero. Mas também para a votação de confirmação de Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia.

Os desafios da legislatura

Benedetta Scuderi, da Aliança Verde/Esquerda, também destaca os desafios de uma legislatura que não vai ser fácil para o seu grupo. "Este é o Parlamento mais à direita de sempre, pelo que haverá muito por que lutar. Temos de trabalhar para três, porque o rácio numérico é de um para três", explica a eurodeputada.

"Temos de fazer o nosso melhor para materializar tudo o que dissemos na campanha eleitoral. Os nossos objetivos serão garantir que haja uma transição ecológica para atingir os objetivos e garantir que o Pacto Ecológico seja social", reforça.

No novo Parlamento, os deputados que têm menos de 40 anos, tal como Scuderi, representam cerca de um quinto do total, mas a percentagem duplica no grupo dos Verdes/Alemanha.