Jogos Olímpicos de Paris: invasões de campo e apupos ao hino nacional de Israel

No primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Paris, o jogo de futebol entre a Argentina e Marrocos foi suspenso durante quase duas horas devido a invasões de campo, e o hino nacional de Israel recebeu fortes apupos antes do confronto com o Mali em Paris.

PUBLICIDADE

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começaram com uma surpreendente vitória da equipa masculina de futebol de Marrocos por 2-1 sobre a campeã pan-americana Argentina, em Saint-Étienne, num jogo caótico que foi suspenso durante quase duas horas depois de vários indivíduos terem invadido o relvado.

Em Bordéus, o Japão goleou o Paraguai por 5 a 0, enquanto a França agradou os adeptos com uma vitória tranquila por 3-0 sobre os Estados Unidos.

Os anfitriões tiveram um início menos brilhante no râguebi a sete masculino, vencendo o Uruguai por 19 a 12 e empatando com os EUA em 12 a 12.

As Ilhas Fiji, medalhistas de ouro em Tóquio 2020, também derrotaram os EUA por 38 a 12 e o Uruguai por 40 a 12, enquanto a Irlanda superou a atual campeã mundial África do Sul por 10 a 5, que também perdeu para a Nova Zelândia por 17 a 5.

Veja abaixo os resultados completos do futebol e do râguebi.

Hino nacional de Israel vaiado antes do jogo de futebol contra o Mali

O jogo entre Israel e o Mali, no Parque dos Príncipes, começou com uma forte presença de seguranças no exterior do estádio, num clima internacional cada vez mais tenso, que coloca os esforços de segurança de França no centro das atenções.

A equipa israelita chegou sob forte escolta policial, com motociclistas à frente e cerca de uma dúzia de carrinhas da polícia de choque atrás.

A polícia armada patrulhava o estádio, embora o ambiente fora do recinto fosse mais calmo.

Os adeptos do Mali cantaram com orgulho quando o seu hino foi tocado em primeiro lugar. Quando chegou a vez do hino de Israel, ouviram-se imediatamente vaias e assobios. O sistema de altifalantes do estádio que tocava os hinos ficou então mais alto, no que parecia ser um esforço para abafar as vaias.

Assim que o jogo começou, os jogadores israelitas foram vaiados sempre que tocavam na bola. Os agentes de segurança intervieram no que parecia ser uma discussão acesa entre alguns adeptos.

Vários adeptos nas bancadas do Mali seguravam bandeiras palestinianas.

As formações de Israel e do Mali antes do jogo de futebol masculino no Parc des Princes, em Paris AP/Aurelien Morissard

Adeptos de futebol seguram bandeiras palestinianas durante o jogo entre Israel e Mali AP/Aurelien Morissard

Marrocos surpreende a campeã Argentina após quase duas horas de suspensão do jogo

Marrocos conseguiu uma vitória selvagem por 2-1 sobre a Argentina no início do torneio olímpico de futebol masculino na quarta-feira - mas não antes de adeptos furiosos terem invadido o campo para protestar contra o que parecia ser um golo de empate no 16º minuto dos descontos.

Foram atirados objetos para o campo e os seguranças tiveram de conter os adeptos, o que levou a que o jogo em Saint-Etienne fosse suspenso durante quase duas horas e a que a multidão fosse convidada a abandonar o estádio.

O golo acabou por ser anulado por fora de jogo pouco antes do recomeço do jogo, o que provocou os festejos dos jogadores marroquinos nos minutos finais.

Os seguranças apanham os invasores de campo durante o jogo do Grupo B masculino entre a Argentina e Marrocos no Estádio Geoffroy-Guichard em Saint-Étienne AP/Silvia Izquierdo

Foi um início de torneio caótico e dramático depois de a Argentina, que ganhou medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008 e é vista como favorita em França, ter conseguido uma reviravolta depois de estar a perder por 2-0 com golos de Soufiane Rahimi.

PUBLICIDADE

Giuliano Simeone marcou aos 68 minutos e a Argentina atingiu o guarda-redes marroquino Munir El Kajoui com remates antes de Medina, de cabeça, à queima-roupa, empatar a partida.

O jogo foi oficialmente suspenso, o que provocou a indignação dos adeptos marroquinos, que correram para o campo, enquanto outros atiraram lixo.

Rahimi tinha colocado Marrocos em vantagem nos descontos da primeira parte, depois converteu um penalti aos 49, que se revelou o golo decisivo contra uma equipa argentina que incluía quatro membros da equipa que venceu o Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar.

Anfitriã França começa bem no futebol

Os golos impressionantes de Alexandre Lacazette e Michael Olise ajudaram a França a vencer os Estados Unidos por 3-0. Loic Bade acrescentou o terceiro golo com uma cabeçada tardia para selar uma vitória que parecia em dúvida até que o antigo avançado do Arsenal, Lacazette, marcou com um remate de longa distância aos 61 minutos em Marselha.

PUBLICIDADE

O país anfitrião teve de contar com a sorte contra uma equipa americana que viu um remate de Djordje Mihailovic acertar na trave quando o jogo ainda estava sem golos. O golo de Lacazette surgiu quase de seguida.

Resultados do primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Paris

Futebol masculino, fase de grupos

Argentina 1-2 Marrocos

Uzbequistão 1-2 Espanha

Guiné-Nova Zelândia 1-2

Egito 0-0 República Dominicana

Iraque 2-1 Ucrânia

Japão 5-0 Paraguai

França 3-0 EUA

Mali 1-1 Israel

Râguebi a sete, grupo masculino