Visita de cinco dias de Meloni a Pequim ocorre alguns meses depois de a Itália ter abandonado a iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota".

A Itália e a China assinaram um plano de ação de três anos no domingo para implementar acordos anteriores e experimentar novas formas de cooperação, disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, numa visita oficial à capital chinesa.

Meloni está a tentar restabelecer as relações com a China, uma vez que os receios de uma guerra comercial com a União Europeia se entrelaçam com o interesse contínuo em atrair investimentos chineses no setor automóvel e noutras áreas.

"Temos certamente muito trabalho a fazer e estou convencida de que este trabalho pode ser útil numa fase tão complexa a nível global e também importante a nível multilateral", afirmou Meloni no início de uma reunião com o primeiro-ministro chinês Li Qiang.

A visita de cinco dias de Melonio decorre vários meses depois de a Itália ter abandonado a iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota", uma política do presidente chinês Xi Jinping que visa a construção de infraestruturas de energia e de transportes em todo o mundo para estimular o comércio global e, ao mesmo tempo, aprofundar os laços da China com outras nações.

Ainda assim, a Itália continua interessada em manter uma forte relação económica com a China. A Stellantis, um grande fabricante de automóveis que inclui a Fiat italiana, anunciou em maio que tinha formado uma empresa comum com a Leapmotor, uma empresa chinesa de automóveis elétricos, para começar a vender veículos elétricos na Europa.

Li, dirigindo-se aos líderes empresariais italianos e chineses após a reunião com Meloni, afirmou que o impulso da China para melhorar a sua economia irá aumentar a procura de produtos de alta qualidade, alargando as oportunidades de cooperação entre as empresas dos dois países.

Li comprometeu-se a abrir mais os mercados chineses, a garantir que as empresas estrangeiras recebam o mesmo tratamento que as chinesas e a criar um ambiente empresarial transparente e previsível, em resposta às queixas frequentemente ouvidas das empresas que operam na segunda maior economia do mundo.

"Ao mesmo tempo, esperamos que a parte italiana trabalhe com a China para proporcionar um ambiente empresarial mais justo, equitativo e não discriminatório para as empresas chinesas que operam em Itália", afirmou.

Meloni disse aos líderes empresariais que as duas partes tinham assinado um memorando de colaboração industrial que inclui veículos elétricos e energias renováveis, que descreveu como "setores em que a China já opera na fronteira tecnológica há algum tempo (...) e está a partilhar as novas fronteiras do conhecimento com os parceiros".