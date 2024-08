De acordo com as ONG locais, em 56 dos 190 estabelecimentos prisionais italianos, a taxa de sobrelotação é superior a 150%.

A recente aprovação pelo parlamento italiano de uma nova lei para melhorar as condições das prisões acendeu um aceso debate político.

Com o objetivo de resolver os problemas que há muito afetam o sistema prisional italiano - em particular a sobrelotação - o chamado "decreto prisional" promete um aumento do pessoal prisional e um processo simplificado de libertação antecipada, entre outras medidas.

No entanto, embora alguns tenham saudado o decreto, outros argumentam que não será suficiente para resolver os verdadeiros problemas que afetam o sistema.

Os defensores do decreto estão particularmente concentrados no partido de centro-direita Forza Italia, que faz parte da coligação governamental italiana. Consideram-no um passo em frente nos esforços para resolver o problema da sobrelotação e reduzir o número alarmante de reclusos que se suicidam.

Os apoiantes argumentam que, durante demasiado tempo, a questão da reforma das prisões foi ignorada, com os governos anteriores a não conseguirem fazer progressos substanciais.

"A sobrelotação e os suicídios cometidos nas prisões são problemas graves que estão a ser tratados pela primeira vez em 15 anos, após a falta de progressos dos partidos de esquerda nesta matéria", afirma o deputado Pietro Pittalis, do Forza Italia. "A proteção dos direitos e a segurança são as principais prioridades.

No entanto, apesar do otimismo do Governo, o decreto foi alvo de fortes críticas por parte das organizações de defesa dos direitos humanos e dos defensores da reforma prisional.

Arranhar a superfície

Uma crítica particularmente forte é a ONG Antigone, que monitoriza de forma independente os centros de detenção.

Com a taxa de sobrelotação das prisões italianas a atingir 130% e 65 suicídios registados só este ano, a Antigone argumenta que as novas medidas são insuficientes para provocar uma mudança significativa e não passam de uma sinalização política.

Michele Miravalle, que realiza visitas regulares ao local em nome da Antigone, disse à Euronews: "A intervenção do governo sobre o assunto já era esperada, mas a questão é que, para cumprir um mero objetivo político, a abordagem escolhida não é sistémica e não vai mudar a situação.

"Em algumas partes, o projeto de lei parece dececionante. É como tentar reparar uma casa que tem problemas estruturais e está prestes a cair - neste caso, a casa representa o sistema prisional. Em vez de se intervir nos alicerces, apenas se reparam as janelas.

De acordo com a Antigone, em 56 dos 190 estabelecimentos prisionais, a taxa de sobrelotação é superior a 150% e apenas 38 ainda não atingiram a sua capacidade máxima.

O problema não se limita a Itália

O relatório penal anual do Conselho da Europa sobre as populações prisionais de 2023 destacou Itália como um dos vários países da UE que lutam contra a grave sobrelotação das suas prisões, juntamente com Chipre, Roménia, França, Bélgica, Hungria e Eslovénia.

"Durante 30 anos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, decidiu-se que o direito penal e os sistemas prisionais deviam ser utilizados para resolver uma série de questões que não têm nada a ver com eles, mas que podem ser descritas como problemas sociais", observa Miravalle. "Isto inclui questões como a toxicodependência, a saúde mental e a pobreza."

Para já, as perspetivas de uma reviravolta são fracas. Algumas das disposições do decreto italiano podem levar meses ou mais para serem totalmente implementadas, e os efeitos imediatos nas condições das prisões serão provavelmente mínimos.

Como os meses de verão trazem temperaturas mais elevadas, espera-se que as condições já difíceis das prisões sobrelotadas se deteriorem ainda mais.

O debate sobre o decreto prisional põe em evidência uma questão fundamental: o sistema prisional italiano pode ser reformado gradualmente, ou os seus problemas exigem uma revisão radical? Para já, o país só pode esperar para ver qual o impacto desta última medida, se é que tem algum.