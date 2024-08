Putin diz que Kiev está a tentar conter a ofensiva no leste da Ucrânia com a incursão em Kursk

De Euronews

A propaganda do Kremlin tenta minimizar a ofensiva ucraniana em solo russo, apesar da evacuação de mais de 100.000 civis. Putin diz que Kiev está a tentar conter o avanço russo no leste da Ucrânia e ganhar vantagem negocial. Zelenski confirma a incursão das tropas ucranianas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta segunda-feira que a incursão do exército ucraniano na região russa de Kursk, que provocou a fuga de mais de 100 000 civis e colocou o Kremlin sob pressão, é uma tentativa de Kiev para travar a ofensiva de Moscovo na região de Donbas, no leste da Ucrânia.

Numa reunião com altos responsáveis da segurança e da defesa, Putin afirmou também que o ataque, que teve início a 6 de agosto, parecia ser uma tentativa de Kiev para obter uma melhor posição negocial em possíveis futuras conversações para pôr fim à guerra.

As forças russas ainda estão a lutar para responder ao ataque surpresa ucraniano após quase uma semana de combates intensos, mas Putin insistiu que o seu exército sairá vitorioso.

Putin tenta conter os danos à sua reputação

A descoberta foi um golpe nos esforços de Putin para fingir que a vida na Rússia não foi afetada pela guerra. A propaganda estatal procurou desvalorizar o ataque, salientando os esforços das autoridades para ajudar os residentes da região e tentando desviar a atenção da incapacidade dos militares para se prepararem e repelirem rapidamente a ofensiva.

Putin disse também que a Ucrânia esperava que o ataque causasse agitação pública na Rússia, mas que não conseguiu esse objetivo e que o número de voluntários que se juntaram ao exército russo aumentou devido ao ataque. Putin disse ainda que as forças russas vão continuar a sua ofensiva no leste da Ucrânia de qualquer forma.

"É óbvio que o inimigo continuará a tentar desestabilizar a situação na zona fronteiriça para tentar desestabilizar a situação política interna do nosso país", afirmou Putin. A principal tarefa da Rússia é "expulsar o inimigo dos nossos territórios e, juntamente com o serviço de fronteiras, assegurar uma cobertura fiável da fronteira do Estado", acrescentou.

As tropas ucranianas avançam posições em Kursk, dizem as autoridades locais

O governador interino de Kursk, Alexei Smirnov, informou Putin que as forças ucranianas tinham avançado 12 quilómetros na região de Kursk ao longo de uma frente de 40 quilómetros e controlam agora 28 povoações russas.

Smirnov disse que 12 civis foram mortos e 121 outros, incluindo dez crianças, foram feridos na operação. Cerca de 121.000 pessoas foram evacuadas ou deixaram as áreas afectadas pelos combates pelos seus próprios meios, disse ele. O número total de evacuações planeadas é de 180.000.

Segundo Smirnov, é difícil localizar todas as unidades ucranianas que patrulham a região e criam distrações, algumas das quais utilizam documentos de identidade russos falsos. O governador da região de Belgorod, adjacente a Kursk, também anunciou a evacuação da população de um distrito perto da fronteira ucraniana.

Zelenski confirma incursão de tropas ucranianas em Kursk

O presidente ucraniano Volodymir Zelenkski confirmou na segunda-feira que as forças militares ucranianas estão a operar na região russa de Kursk. Zelenkski fez a declaração numa publicação nas redes sociais, na qual elogiou os soldados e comandantes do país "pela sua firmeza e acções decisivas", embora não tenha dado mais pormenores sobre a incursão militar.

Sugeriu que a Ucrânia prestaria assistência humanitária na região e acrescentou que os membros do seu governo tinham recebido instruções para preparar um plano humanitário para o território.

A operação ucraniana está a ser mantida estritamente secreta e os seus objetivos permanecem pouco claros, especialmente se as forças de Kiev pretendem manter o território ou realizar ataques relâmpagos. A manobra surpresa que apanhou as forças do Kremlin desprevenidas contraria o esforço incessante da Rússia nos últimos meses para romper as defesas ucranianas em pontos selecionados ao longo da linha da frente no leste da Ucrânia.

A Rússia já assistiu a anteriores incursões no seu território durante a guerra de quase dois anos e meio, mas a operação na região de Kursk foi o maior ataque ao seu território desde a Segunda Guerra Mundial, marcando um ponto de viragem nas hostilidades. É também a primeira vez que o exército ucraniano lidera uma incursão no lugar dos combatentes russos pró-Kiev.