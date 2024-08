Protesto contra a exploração mineira e o abate indiscriminado de árvores na Eslováquia

Os Baixos Tatras são uma zona florestal rica em faias e abetos que várias empresas mineiras estão a abater devido a um problema de pragas. No entanto, muitos ativistas vêem o abate como uma bandeira vermelha que apenas serve as necessidades destas empresas.

Nos Baixos Tatras eslovacos, as pessoas protestaram contra a exploração mineira na aldeia de Studienec, uma zona anteriormente proposta para proteção rigorosa das florestas. A administração florestal do Estado afirma que o objetivo é eliminar os povoamentos infestados de insectos. No entanto, segundo os ativistas da conservação, as indústrias mineiras estão também a cortar abetos e faias saudáveis com 200 anos.

Ondrej Kameniar, da iniciativa We are the Forest, afirmou: “Nesta pilha, podemos ver à distância que não foram abatidos apenas abetos infestados por licófitos. Também foram abatidos abetos e faias. À primeira vista, não parecem tão grandes, mas são de facto muito antigas. Esta árvore tinha pelo menos cem anos.

A administração florestal eslovaca argumenta que: “A calamidade só pode ser travada através da remoção dos indivíduos já infestados”. Argumenta ainda que a infestação na sua fase inicial pode não ser reconhecida externamente e um leigo pode identificar esses casos como árvores saudáveis.

Marek Kuchta, antigo diretor da administração da NAPANT e membro da iniciativa We Are the Forest, exprimiu a sua preocupação: “Este é já um dos sítios mais valiosos que deveria ter sido acrescentado ao parque nacional no âmbito do zonamento. Muitas espécies protegidas estão ligadas a estes povoamentos de abetos. Portanto, houve certamente danos no habitat destas espécies protegidas”.

O abate de árvores é legal e permitido apenas em determinadas zonas e sob determinadas condições

A NAPANT comentou que apenas autorizava o abate aleatório de abetos na localidade de Studienec, com a condição de ser efectuado utilizando o método de abate mais sensível possível. A administração só autorizou o abate de outras árvores na passagem do funicular.

Juraj Vysoký, da associação cívica Prales, sublinhou: “A função principal aqui não é económica, mas sim a proteção do território. Neste contexto, foi adoptada uma receita sem intervenção. Nestas florestas, as árvores são abatidas, no máximo, individualmente, mas em caso algum deve ser limpa uma área contínua”.