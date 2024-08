De Euronews com AP

As amostras de sangue foram transportadas de avião entre duas instalações em Northumberland, uma viagem que demorou pouco mais de uma hora e que permitiu poupar sete minutos ao percurso mais longo por estrada.

Reservas de sangue estão a ser transportadas por drone entre hospitais do Reino Unido, numa experiência que a empresa responsável pelo projeto espera que venha a ser alargada a todo o país.

Dez pacotes de sangue idênticos fizeram a viagem de 68 quilómetros do hospital de Wansbeck para Alnwick e vice-versa.

Cinco desses pacotes foram levados por drones que voaram a mais de 100 quilómetros por hora, enquanto os outros cinco foram transportados por estrada.

Os investigadores descobriram que a qualidade do sangue entregue por drones não foi afetada, com os resultados laboratoriais a não revelarem qualquer diferença percetível nos danos causados às células sanguíneas ou nas alterações dos níveis de potássio.

"Os resultados deste primeiro ensaio são muito promissores, não demonstrando qualquer comprometimento da segurança do sangue", afirmou a Dra. Gail Miflin, médica-chefe do NHS Blood and Transplant.

O voo experimental poderá oferecer a solução para o fornecimento de sangue vital aos hospitais de forma rápida e fácil.

Hammad Jeilani, cofundador da empresa de logística Apian, que realizou os ensaios, diz que os resultados até agora têm sido positivos.

"Neste ensaio em particular, transportámos pelo ar dez pacotes de glóbulos vermelhos com sangue e transplante do NHS e conduzimos por terra dez pacotes idênticos e, essencialmente, na outra extremidade, analisámo-los em laboratório e provámos que não havia qualquer diferença, o que significa que a entrega por drone é um método de transporte seguro", afirmou.

No Reino Unido, são necessárias cerca de cinco mil bolsas de sangue por dia para transfusões e operações, mas muitas vezes os dadores e os doentes estão a quilómetros de distância.

Há oito anos que o Ruanda entrega sangue por drone em regiões montanhosas e, nos Estados Unidos e no Canadá, os órgãos para transplante são entregues por via aérea.

Os ensaios têm como objetivo obter a aprovação para a utilização do transporte por drones no Reino Unido.

Lise Estcourt, hematologista consultora do NHS (serviço nacional de saúde britânico), afirma que as entregas por drones também podem ser muito vantajosas nas grandes áreas urbanas.

"Pode ser um grande avanço para tentar obter sangue em zonas onde é difícil passar. Por isso, se pensarmos no trânsito no centro de Londres, a utilização de um drone seria muito mais rápida", afirmou.

A Apian foi fundada em 2020 por dois médicos do NHS e um antigo empresário da Google Health e tem as suas raízes no Programa de Empreendedorismo Clínico do NHS, que formou dois dos fundadores.

A empresa tem como objetivo encontrar formas inovadoras de permitir entregas em hospitais e clínicas, com a sua páguna na internet a deixar esta questão: "Se um doente pode receber uma pizza em 30 minutos, porque é que tem de esperar dias pelos resultados dos seus testes laboratoriais ou pela chegada da medicação?".

Embora os ensaios com drones tenham sido bem recebidos até à data, uma implementação em grande escala teria de ser aprovada pela Autoridade de Aviação Civil.