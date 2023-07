Reino Unido celebra os 75 anos do Serviço Nacional de Saúde

De Euronews

O primeiro SNS criado no mundo ocidental celebra 75 anos, mas os britânicos temem que não sobreviva sem as reformas e os investimentos necessários.

Políticos, membros da realeza e do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido participaram numa cerimónia na Abadia de Westminster, esta quarta-feira, para assinalar o 75º aniversário da instituição pública.

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido foi o primeiro sistema de saúde universal e gratuito do mundo ocidental. É financiado pelos impostos gerais e pelas contribuições para a Segurança Social e é muito acarinhado pelo povo britânico.

O NHS - na sigla em inglês - poderá, no entanto, não sobreviver até ao centésimo aniversário sem uma alteração drástica do seu orçamento e um aumento acentuado do número dos seus funcionários dedicados.