Direitos de autor Manon Cruz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Manon Cruz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Presidente de França Emmanuel Macron - Direitos de autor Manon Cruz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Presidente de França Emmanuel Macron - Direitos de autor Manon Cruz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Sophia Khatsenkova De Alexander Kazakevich

Artigo publicado originalmente em inglês

O Presidente francês Emmanuel Macron vai reunir-se com os principais líderes dos principais partidos políticos do país na sexta-feira e na segunda-feira para "continuar a avançar em direção à maioria mais ampla e estável possível", de acordo com o Palácio do Eliseu.