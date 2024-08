De Euronews com EBU

A cerimónia de sexta-feira contou com a presença de representantes da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, do corpo diplomático e de vários ucranianos, muitos dos quais envergando trajes tradicionais.

PUBLICIDADE

Uma bandeira ucraniana com 30 metros de comprimento foi desfraldada no exterior do edifício da Comissão Europeia, em Bruxelas, para assinalar o Dia Nacional da Bandeira do país.

A cerimónia de sexta-feira contou com a presença de representantes da Comissão, do Parlamento Europeu, do corpo diplomático e de vários ucranianos, muitos dos quais envergando trajes tradicionais.

A Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Sophie Wilmès, disse que estava satisfeita por "mais uma vez expressar o apoio firme do Parlamento Europeu à Ucrânia".

"Quero dedicar esta cerimónia à grande coragem que os ucranianos demonstram todos os dias, a partir de 2022. Quero dizer-lhes que o Parlamento Europeu os apoiará lado a lado durante o tempo que for necessário", afirmou.

O comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, disse que a Comissão condena os "ataques contínuos de mísseis e drones da Rússia contra populações civis".

"Ao assinar o Compromisso Conjunto de Segurança entre a UE e a Ucrânia em junho, enviámos um sinal muito forte de apoio à Ucrânia, bem como um sinal muito claro à Rússia", acrescentou.

Na passagem de sexta-feira para sábado, a Ucrânia continuou a estar sempre presente na capital belga.

A 24 de agosto, a Ucrânia assinala o Dia da Independência, o dia em que se declarou uma nação soberana da União Soviética.

O centro de visitantes da Estação Europa foi iluminado com as cores da bandeira ucraniana para assinalar o dia, tal como o edifício da Comissão Europeia.

"A bandeira ucraniana é um símbolo de liberdade e de resistência contra a agressão", afirmou a Comissão num post no X.

"A Europa estará ao lado da Ucrânia em todos os dias da guerra e em todos os dias seguintes".