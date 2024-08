Coro fundado na Chéquia canta para dar apoio moral e financeiro aos soldados ucranianos

De Jiří Skácel

Grupo foi fundado na Chéquia após a invasão russa da Ucrânia e tem elementos checos e ucranianos. Organizam concertos e espetáculos de beneficência, e as receitam permitem comprar equipamento médico que é enviado para a linha da frente na Ucrânia.

O coro checo-ucraniano, chamado Girassol, foi fundado, em 2022, em Litomysl, no centro da Chéquia, após o início da invasão em grande escala da Ucrânia. Os membros cantam canções checas e ucranianas para apoiar os soldados ucranianos. Vendem t-shirts, pulseiras e lembranças com a temática da Ucrânia.

“Com o Girassol lançámos este CD, que se chama “Still a little while, Ukraine Hold Still a Little While” [Um pouco, Ucrânia Aguenta Mais Um Pouco], Também nós queremos ajudar durante mais algum tempo até esta guerra terrível terminar. E estou ansioso por ir um dia à Ucrânia e visitar todos os amigos que estão a cantar comigo aqui hoje”, afirma o cantor Pavel Helan.

No último ano, este projeto angariou mais de 2 milhões de coroas (moeda checa) - cerca de 80 mil euros.

“Este CD é, penso eu, o início para o nosso grupo. É o resultado do nosso trabalho e dos nossos dois anos de esforço. É algo que podemos agarrar, oferecer, mostrar. Podemos também vender e enviar as receitas para ajudar a Ucrânia.”, nota a líder do coro, Martina Sirová.

O coro reúne-se para ensaiar todas as semanas e organiza dezenas de espetáculos de beneficência por ano.

“Gostamos de o fazer porque podemos apoiar a nossa pátria a partir do estrangeiro e manter viva a esperança na nossa futura vitória. Penso que isto nos aproxima da vitória”, sublinha a cantora ucraniana Iryna Daineka.

O dinheiro angariado pelo coro é utilizado para comprar kits médicos e cintas que são enviados para os soldados ucranianos na linha da frente.

Os checos ainda se lembram bem da ocupação de 1968 organizada pelo Kremlin. Lembraram-se dela há poucos dias, a 21 de agosto, e não querem voltar a viver tal horror. É também por isso que não deixaram de apoiar a Ucrânia.