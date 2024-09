Despesas escolares cada vez mais elevadas para as famílias checas

De Jiří Skácel

Escolas e famílias enfrentam despesas acrescidas no início do ano letivo, mas a situação complica-se para as famílias vulneráveis. Um projeto em Praga está a promover uma campanha de angariação de material escolar.

O ano letivo começou esta segunda-feira na Chéquia. Segundo dados do Ministério da Educação, 118.000 alunos vão iniciar o primeiro ano, num total de 998.000 alunos que vão frequentar o ensino básico. Mas para algumas famílias, aescola traz despesas cada vez mais difíceis de comportar.

O Estado cobre as propinas do ensino básico e, em parte, os manuais escolares, ginásios, piscinas e oficinas. Os pais pagam as mochilas dos alunos, alguns manuais escolares, lápis, materiais de desenho e arte. Também pagam pelas refeições na cantina ao longo do ano (subvencionadas pelo estado), atividades extracurriculares, clubes de artes e desportos.

"O início é exigente", diz Nikola Mendyka. "Desde a mochila até aos materiais, a comida, tudo representa um grande peso no orçamento familiar."

"Custa cerca de 30.000 coroas checas preparar uma criança para o primeiro ano atualmente. Estou a contar a mochila, o equipamento de educação física, os materiais de arte, os cadernos de exercícios, o estojo, etc.", explica Hana Prokopcová, sublinhando que este montante equivale a cerca de 1200 euros, mais do que o salário mínimo no país. Um valor que pode subir com as atividades extracurriculares.

Mas não são apenas as famílias a enfrentar mais despesas no início do ano letivo. Também os custos das escolas estão a aumentar, principalmente devido ao aumento dos preços do aquecimento e da energia.

"Por isso, a escola teve de aumentar as propinas. A partir de 2023 aumentámos as propinas para a creche, cantina e infantário", disse o Karel Čermák, diretor da escola Weber.

Roupa e materiais para todos

O aumento dos custos escolares é sobretudo um problema para as famílias mais pobres e famílias monoparentais. Uma situação que se se sente sobretudo entre os refugiados da Ucrânia. A maioria dos de 340.000 refugiados ucranianos na Chéquia são mães que estão sozinhas com filhos.

É a pensar nesta população mais vulnerável que Nora Fridrichová gere o Guarda-roupa de Praga. Este projeto é o maior centro humanitário a dar ajuda direta na Chéquia.

Os doadores trazem produtos que já não precisam. Estes são depois recolhidos pelas famílias mais necessitadas, depois de se registarem.

"O nosso armário está sempre cheio, todas as manhãs há uma fila de pessoas que vêm aqui recolher coisas, mas a verdade é que neste momento há uma maior procura de materiais escolares," diz Nora Fridrichová. “O armário também está a participar numa campanha de recolha de materiais escolares em curso."

Este projeto está agora a recolher material escolar e, nas próximas semanas, vão distribui-lo a todos os pais e crianças que precisem. O objetivo é que mesmo as crianças de famílias menos afortunadas se sintam iguais entre os seus colegas.**