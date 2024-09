Regresso às aulas: Que país paga mais por material escolar?

Uma análise da Euronews revelou que os países com salários mais baixos, como a Itália e a Espanha, pagam surpreendentemente mais, em média, pelo equipamento escolar básico, em comparação com as economias europeias mais ricas.

Itália e Espanha pagam o preço mais elevado pelo material escolar básico, apesar de terem salários mais baixos do que França, a Alemanha e o Reino Unido, segundo uma análise da Euronews sobre as cinco maiores economias da Europa.

Esta análise foi efetuada na sequência de uma pesquisa sobre 20 artigos escolares essenciais - tais como lápis, canetas, borrachas, marcadores, estojos, cadernos, agendas, blocos de desenho, tesouras, etc. - vendidos em cadeias de supermercados e lojas escolares com a mesma gama de preços.

O fardo mais pesado recai sobre as famílias italianas, que precisam de poupar cerca de 10,80%, ou seja, 202,71 euros, do seu rendimento mensal para comprar apenas o mínimo indispensável, excluindo os manuais escolares.

A associação nacional de consumidores italianos Federconsumatori denunciou que o preço dos artigos essenciais para a escola aumentou 6,6% a partir de 2023.

Os artigos mais caros são as mochilas, os estojos e as agendas.

Quem paga mais?

Eis a classificação das cinco principais economias em termos de compras de material escolar básico - excluindo livros escolares, refeições, viagens escolares e equipamento desportivo:

Itália: 10,80% sobre um salário médio mensal depois de impostos (202,71 euros) Espanha: 9,24% (190,32 euros) Alemanha: 7,10% (185,78 euros) Reino Unido: 5,65% (162,68 libras / 193,49 euros) França: 4.84% (140,34 euros)

Se o aumento dos custos em Espanha é parcialmente justificado pela inflação -a quarta mais elevada da UE em junho - o mesmo não se pode dizer de Itália, que registou a segunda mais baixa do bloco (0,9%).

Embora os preços dos manuais escolares variem de escola para escola, representam um encargo substancial: 591,44 euros em média em Itália e 491,90 euros em Espanha, o valor mais elevado de sempre, segundo o sítio web de comparação de preços Idealo, com um aumento de 42,67 euros em relação ao ano passado.

Custos aumentam na Alemanha e no Reino Unido, enquanto a França se sai melhor

O cenário está a tornar-se cada vez mais preocupante também na Alemanha, onde o preço dos artigos escolaresaumentou entre 5 e 13% entre 2022 e 2023, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

No Reino Unido, um kit escolar básico parece geralmente mais acessível. No entanto, ao contrário de outros países, os uniformes são obrigatórios em todas as escolas britânicas, o que acarreta um custo adicional de cerca de 422 libras (500 euros), de acordo com uma análise do Hodge Bank de que a Euronews deu conta.

França parece ter a melhor situação entre os cinco grandes países da Europa, com os artigos escolares essenciais a pesarem menos de 5% num salário médio mensal.

Para além disso, a Confédération Syndicale des Familles (CSF), uma confederação nacional de associações de famílias, indicou uma diminuição global de 6,8% nas despesas escolares dos agregados familiares franceses em 2024.

O Ministério francês da Educação exortou, no entanto, as escolas a limitarem os seus pedidos: "As escolas e as instituições devem concentrar-se na elaboração de listas de fornecimentos razoáveis", refere um apelo publicado em agosto. "Reduzir os encargos financeiros das famílias no início de cada ano letivo deve ser uma prioridade absoluta".