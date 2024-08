Dalai Lama chega à Suíça para uma curta mas muito aguardada visita a Zurique

O 14º Dalai Lama acaba de chegar à Suíça, numa visita de dois dias, para presidir a um evento budista tibetano no Hallenstadion de Zurique.

PUBLICIDADE

O líder espiritual tibetano, o Dalai Lama Tenzin Gyatso, chegou a Zurique, na Suíça, para uma visita que promete ser breve mas significativa. O representante supremo dos budistas tibetanos permanecerá em solo suíço até 26 de agosto, com um evento principal marcado para domingo, 25 de agosto, no emblemático Hallenstadion.

A comunidade tibetana da Suíça e do Liechtenstein (TGSL) anunciou com entusiasmo que o Dalai Lama participará numa cerimónia de longa duração e dará um breve ensinamento em tibetano. Este evento especial terá lugar entre as 9:00 e as 10:00 horas locais, seguido de actividades organizadas pela comunidade tibetana até às 14:00 horas.

O Dalai Lama em Zurique, Suíça, 23 de agosto de 2024 Michael Buholzer/AP

Grande expetativa em relação à chegada do Dalai Lama

A chegada do 14º Dalai Lama gerou grande entusiasmo entre a comunidade tibetana local. Os membros da comunidade reuniram-se antecipadamente no Hotel Hilton do Aeroporto de Zurique, ansiosos por dar as boas-vindas ao seu líder espiritual. A atmosfera festiva foi reforçada pela presença de dançarinos e músicos tibetanos, que fizeram atuações tradicionais em honra da visita de Sua Santidade.

O clímax chegou quando uma elegante limusina preta se aproximou do hotel. O Dalai Lama saiu da limusina e foi calorosamente recebido e escoltado até ao hotel. Este gesto simbólico marca o início de uma visita que, embora de curta duração, promete ser rica em significado espiritual e cultural para a comunidade tibetana na Suíça.

A presença do Dalai Lama em Zurique não é apenas um acontecimento importante para os budistas tibetanos, mas também uma oportunidade única para os residentes locais. A sua visita reafirma a importância da Suíça como centro de diálogo intercultural e espiritual no coração da Europa.