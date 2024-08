De Euronews com AP

Muitos dos aliados internacionais da Ucrânia opõem-se a que o país utilize armas doadas para outros fins que não sejam defensivos. No entanto, a Ucrânia tem argumentado que a sua incursão em Kursk é essencialmente defensiva e tem como objetivo criar uma zona tampão.

As forças armadas ucranianas afirmaram que utilizaram bombas planadoras de alta precisão dos EUA em ataques na região russa de Kursk e que recapturaram algum território na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, que tem estado sob uma ofensiva russa desde a primavera.

O comandante da Força Aérea ucraniana, tenente-general Mykola Oleschuk, publicou na noite de quinta-feira um vídeo que mostrava uma base de pelotão russa a ser atingida em Kursk, onde as forças ucranianas lançaram uma incursão transfronteiriça surpresa a 6 de agosto.

Segundo ele, o ataque com bombas GBU-39, fornecidas pelos Estados Unidos, causou vítimas russas e a destruição de equipamento.

Os responsáveis norte-americanos afirmaram, no entanto, que Washington apoia a utilização pela Ucrânia de armas de menor alcance, como as bombas planadoras, nos seus ataques através da fronteira.

Até à data, os EUA apenas limitaram a utilização de mísseis ATACMS de longo alcance para ataques em direção à Rússia.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse numa declaração antes do Dia da Independência da Ucrânia que falou com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy na sexta-feira para "expressar o apoio inabalável dos Estados Unidos ao povo da Ucrânia".

Biden anunciou também um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 125 milhões de dólares (111 milhões de euros), incluindo mísseis de defesa aérea, equipamento anti-drone, mísseis anti-blindados e sistemas de foguetes móveis.

O porta-voz da Casa Branca para a segurança nacional, John Kirby, afirmou na sexta-feira que os responsáveis norte-americanos têm estado em contacto quase diário com os seus homólogos ucranianos e que não foram feitas alterações recentes às orientações sobre a forma como as armas norte-americanas podem ser utilizadas na ofensiva de Kursk.

"Os ucranianos estão autorizados a utilizar o material fornecido pelos EUA para se defenderem da agressão russa. E, como sabem, o Presidente autorizou-os a utilizar munições americanas através da fronteira para fazer face a ameaças iminentes", disse Kirby em Washington.

O Presidente acrescentou que não é claro se a operação da Ucrânia em Kursk será bem sucedida a longo prazo.

O Ministério da Defesa russo afirmou, na sexta-feira, que as suas tropas rejeitaram as tentativas ucranianas de avançar sobre as aldeias de Borki e Malaya Loknya, na região de Kursk.

O ministério também informou que abateu um grupo de reconhecimento e sabotagem perto de Kamyshevka, 20 quilómetros a norte de Sudzha, que os ucranianos tomaram.

Entretanto, os Estados Unidos impuseram uma nova ronda de sanções a mais de 400 entidades e indivíduos por apoiarem o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia.

Entre estas incluem-se sanções a empresas chinesas que, segundo as autoridades americanas, estão a ajudar Moscovo a contornar as sanções ocidentais e a reforçar as suas forças armadas.

Washington tem avisado repetidamente Pequim sobre o seu apoio à base industrial de defesa da Rússia e já emitiu centenas de sanções destinadas a restringir a capacidade de Moscovo para explorar certas tecnologias para fins militares.

O pacote de sanções inclui medidas contra empresas chinesas envolvidas no envio de máquinas-ferramentas e microeletrónica para a Rússia, de acordo com uma ficha informativa do Departamento de Estado que descreve as sanções contra 190 alvos.