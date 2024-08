Rússia e Ucrânia trocam mais de 100 prisioneiros de guerra

A Rússia e a Ucrânia trocaram mais de 100 prisioneiros de guerra no sábado, quando Kiev assinalou o seu terceiro Dia da Independência desde a invasão total de Moscovo.

Segundo a Ucrânia, os 115 militares libertados eram recrutas, muitos dos quais foram feitos prisioneiros nos primeiros meses da invasão russa. Entre eles contam-se cerca de 50 soldados capturados pelas forças russas na siderurgia de Azovstal, em Mariupol.

O Ministério da Defesa russo afirmou que os 115 soldados russos foram capturados na região de Kursk, onde as forças ucranianas lançaram a sua ofensiva surpresa contra a Rússia há duas semanas. Os soldados encontram-se atualmente na Bielorrússia, mas serão levados para a Rússia para tratamento médico e reabilitação.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou num post no X que os Emirados Árabes Unidos tinham novamente intermediado a troca, a 55ª desde que a Rússia lançou uma invasão em grande escala do seu vizinho em fevereiro de 2022.

"Lembramo-nos de todos e de cada um. Estamos a procurar e a fazer o nosso melhor para que todos regressem", afirmou Zelenskyy na mensagem.

Os responsáveis das duas partes só se encontram quando trocam os mortos e prisioneiros de guerra, após uma longa preparação e diplomacia. Nem a Ucrânia nem a Rússia revelam quantos prisioneiros de guerra existem no total.

De acordo com a ONU, a maioria dos prisioneiros de guerra ucranianos são vítimas de negligência médica de rotina, de maus tratos graves e sistemáticos e mesmo de tortura durante a sua detenção. Houve também relatos isolados de abusos por parte de soldados russos, sobretudo durante a captura ou o trânsito para locais de internamento.

Em janeiro último, a Rússia e a Ucrânia trocaram centenas de prisioneiros de guerra na maior libertação de sempre.

Mais ataques na Rússia e na Ucrânia

Entretanto, duas pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas, incluindo um bebé, quando as forças russas bombardearam a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, capital da região de Kherson, parcialmente ocupada, de acordo com as autoridades locais.

A força aérea ucraniana afirmou ter intercetado e destruído sete drones sobre o sul do país. Os bombardeiros russos de longo alcance também atacaram a área da ilha Snake com quatro mísseis de cruzeiro, enquanto a região de Kherson foi também atingida por bombas aéreas.

Na Rússia, o Ministério da Defesa afirmou no sábado que as defesas aéreas tinham abatido sete drones durante a noite.

Cinco drones foram abatidos na região sudoeste de Voronezh, na fronteira com a Ucrânia, ferindo duas pessoas, informou o governador regional Aleksandr Gusev. A agência noticiosa Astra publicou vídeos que parecem mostrar explosões num depósito de munições depois de ter sido atingido por um drone. Os vídeos não puderam ser verificados de forma independente.

Duas pessoas ficaram feridas num ataque com drones na região de Belgorod, também na fronteira com a Ucrânia, informou o governador regional Vyacheslav Gladkov. As autoridades locais não comunicaram a existência de vítimas na região de Bryansk, onde foi intercetado o quinto drone.

Na região de Kursk, o governador regional Alexei Smirnov disse no sábado que três mísseis foram abatidos durante a noite e outros quatro na manhã de sábado.

As defesas aéreas russas abateram mais dois drones na manhã de sábado, informou o Ministério da Defesa da Rússia - um sobre a região de Kursk e outro sobre a região de Bryansk.

A Ucrânia assinalou o 33º Dia da Independência da União Soviética no sábado, numa altura em que a guerra contra a agressão russa atinge um marco de 30 meses. Não estão previstas quaisquer festividades e, em vez disso, os ucranianos assinalarão o dia com comemorações em memória dos civis e dos soldados mortos na guerra.