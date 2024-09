A grande revelação de Von der Leyen.

De Euronews

Os principais acontecimentos desta semana apresentados por Jeremy Fleming-Jones, editor-chefe de política europeia da Euronews.

Principais datas da agenda

Segunda-feira, 9 de setembro : O antigo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, apresentará as suas conclusões sobre a competitividade.

: O antigo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, apresentará as suas conclusões sobre a competitividade. Terça-feira, 10 de setembro: O Tribunal de Justiça Europeu pronunciar-se-á sobre dois recursos importantes: um processo antitrust relacionado com a Google e um processo de auxílios estatais relacionado com a tributação da Apple.

O Tribunal de Justiça Europeu pronunciar-se-á sobre dois recursos importantes: um processo antitrust relacionado com a Google e um processo de auxílios estatais relacionado com a tributação da Apple. Quarta-feira, 11 de setembro: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reúne-se com a Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu, que deverá proceder à repartição das pastas da Comissão; Ainda na quarta-feira, o Comissário Maroš Šefčovič deverá apresentar o relatório sobre o estado da União da Energia.

Em destaque

A especulação em torno da Comissão Europeia deverá aumentar, uma vez que Ursula von der Leyen deverá revelar as suas pastas na quarta-feira.

Uma tabela que circulou na semana passada por membros do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, e que foi revelada pela Euronews, sugere que o grupo de centro-direita vai ficar com muitos dos cargos mais procurados no executivo da UE, incluindo os que são desejados pelos socialistas.

A fuga de informação confirmou as informações anteriores de que três vice-presidências executivas serão atribuídas a França, Itália e Espanha.

O documento sugere também que Teresa Ribera, de Espanha, terá como pasta a Transição Digital Verde. De acordo com o Financial Times, Ribera deverá substituir Margrethe Vestager no cargo de comissária Europeia para a Concorrência, um cargo que também poderá ser ocupado pelo austríaco Magnus Brunner, de forma a manter a pasta do clima no seio do PPE.

O francês Thierry Breton deverá ser responsável pela Indústria e Autonomia Estratégica, enquanto o italiano Raffaele Fitto ficará com a Economia e a Recuperação Pós-Pandémica.

Qualquer cargo de vice-presidente executivo oferecido a Raffaele Fitto será objeto de um exame minucioso por parte do Parlamento Europeu, uma vez que a fação de direita que representa não apoiou a candidatura presidencial de von der Leyen.

Mas um bom ponto de partida será verificar as funções dos comissários que estão sob a alçada de qualquer EVP - proposta de valor para o funcionário - que lhe seja oferecido.

Por exemplo, se lhe for atribuído um mandato para a Economia e a Recuperação Pós-Pandemia, é possível que outros comissários com responsabilidades mais diretas nos serviços financeiros e nos fundos de coesão possam ter mais poder.

Von der Leyen já deixou claro que só nomeará vice-presidentes executivos no seu novo executivo, eliminando um punhado de outros cargos de vice-presidente que existem na atual estrutura da Comissão.

Se von der Leyen revelar a configuração escolhida esta semana, as atenções virar-se-ão imediatamente para as audições de confirmação do Parlamento.

A fuga de informação da semana passada sugere que a escolha do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, o atual comissário Oliver Varhelyi, deverá ser rejeitada e poderá ser substituída por outro favorito de Orbán, o eurodeputado do Fidesz, Enikő Győri.

Notícias políticas

Roxana Mînzatu e Tanja Fajon Euronews

Reequilíbrio de género

O esloveno Tomaž Vesel retirou, na semana passada, a sua candidatura à equipa de comissários europeus de Ursula von der Leyen, depois de o Governo esloveno ter sido pressionado a nomear uma candidata mulher, segundo a agência noticiosa eslovena STA.

A antiga eurodeputada, e atual ministra dos Negócios Estrangeiros, Tanja Fajon, está na corrida para ser nomeada como substituta.

A Roménia já tinha trocado o seu candidato original, Victor Negrescu, pela atual eurodeputada, e antiga ministra dos Fundos Europeus, Roxana Mînzatu, numa altura em que von der Leyen procura assegurar um maior equilíbrio de género entre os seus altos funcionários.

Sondagem política

"Deveria a UE proibir empresas privadas de criar e vender software spyware?"

