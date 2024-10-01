Cerca de 133.000 pessoas estão prestes a ser convocadas para o serviço militar na Rússia no âmbito da tradicional campanha de recrutamento do outono, em que todos os homens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos que não sejam reservistas e estejam sujeitos ao serviço militar têm de ser convocados por um período de 12 meses.

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Esta convocação de outono, que teve início na terça-feira e decorre até 31 de dezembro, é a segunda campanha de recrutamento de rotina desde que a idade máxima foi aumentada de 27 para 30 anos.

Os novos recrutas passam por um a dois meses de formação de base, seguidos de três a seis meses de formação avançada antes de chegarem às unidades que lhes são atribuídas.

A lei atual estipula que os recrutas não podem ser destacados para combate com menos de quatro meses de treino e não podem ser destacados para fora da Rússia - portanto, para a guerra na Ucrânia. No entanto, muitos deles são-no.

Como é que os recrutas russos vão parar à Ucrânia?

Os recrutas não podem legalmente ser destacados para combater fora da Rússia, mas muitas vezes acabam do outro lado da fronteira por se inscreverem no exército profissional após o recrutamento.

A ONG russa "Get Lost" apoia as pessoas que tentam evitar o recrutamento, que muitas vezes resulta na assinatura de um contrato, mesmo que a contragosto.

Ivan Chuvilyaev afirma que os recrutas são cada vez mais forçados a assinar contactos com os militares russos: "Um soldado alistado encontra-se numa situação muito difícil. De facto, não tem a opção de não estar num contrato", disse Chuvilyaev à Euronews.

No início, os soldados são persuadidos a fazê-lo com argumentos como "toda a gente assinou, mas tu ainda não, e toda a gente recebeu dinheiro, mas tu não".

Se isso não resultar, são-lhes prometidas coisas como: "Se assinarem, enviamo-vos para servir numa região segura algures nos Urais ou na Sibéria ou perto de casa e, se não assinarem, vão para uma zona para onde os recrutas podem ser enviados por lei".

Anúncio que mostra participante na guerra da Ucrânia com as palavras "Orgulho da Rússia" AP Photo/Dmitri Lovetsky

Mesmo sem contrato, os recrutas podem ser enviados para a Crimeia, ilegalmente anexada, ou para as regiões russas de Belgorod, Kursk e Bryansk - que, segundo Chuvilyaev, não são mais seguras do que os territórios temporariamente ocupados nas regiões ucranianas de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporíjia, onde continuam a ocorrer combates ferozes no terreno.

"O mais importante é que a prática de falsificação de documentos é muito utilizada. O contrato é assinado por recrutadores que colocam um 'x' na caixa da assinatura. O soldado fica a saber quando recebe um cartão bancário e documentos sobre o subsídio", explica Chuvilyaev.

O ministro russo da Defesa, Andrei Belousov, disse esta segunda-feira que o Ministério russo da Defesa não está a considerar outra vaga de mobilização geral e que, em vez disso, está concentrado em fazer com que os militares russos que cumprem o serviço obrigatório assinem contratos.

Também há mobilização forçada na Ucrânia

No ano passado, o recrutamento de outono da Rússia incluiu os residentes dos territórios ocupados na Ucrânia.

O Centro de Resistência Nacional das Forças Armadas ucranianas informou, em setembro de 2023, que foram criados chamados "comissariados federais" em partes ocupadas das regiões de Kherson e Zaporíjia.

As administrações de ocupação instaladas por Moscovo publicam regularmente anúncios nos canais no Telegram, apelando à população local elegível para o serviço militar para fornecer dados pessoais e cópias de documentos de identificação para "registo temporário" e posterior recrutamento.

A Euronews contactou o Centro Nacional de Resistência das Forças Armadas ucranianas para obter comentários sobre a campanha de recrutamento deste ano nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, mas não obteve resposta até ao momento da publicação.

Recrutas de Kursk são ativos valiosos

Quando Kiev lançou a sua incursão-surpresa na região russa de Kursk, no início de agosto, centenas de recrutas russos foram feitos prisioneiros de guerra.

As autoridades ucranianas afirmaram que a sua captura em território russo ajudava a "reconstituir o fundo de troca", o que significa que estes prisioneiros podiam ser trocados por soldados ucranianos mantidos em cativeiro na Rússia.

Soldados russos patrulham trilho na região fronteiriça de Kursk AP/Serviço de Imprensa do Ministério Russo da Defesa

Foi exatamente isso que aconteceu a 14 de setembro, quando a Ucrânia e a Rússia trocaram 103 prisioneiros de guerra.

Para o Kremlin, os jovens soldados russos são particularmente valiosos, uma vez que, em troca, Moscovo libertou 15 defensores de Mariupol e da Azovstal, que passaram mais de dois anos em cativeiro russo.

Moscovo está muito relutante em trocar os defensores da Azovstal e de Mariupol, especialmente os do regimento Azov. Eles têm estado ausentes na maioria das trocas de prisioneiros de guerra.

De quantas pessoas precisa Moscovo?

O Presidente russo, Vladimir Putin, evitou até agora declarar outra convocação de mobilização parcial de reservistas desde a sua decisão de mobilizar 300.000 soldados no final de setembro de 2022, em resposta ao sucesso das operações de contraofensiva ucranianas.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos EUA, disse que a Rússia parece não ter os recursos humanos necessários para sustentar simultaneamente a escala e o ritmo das operações ofensivas na Ucrânia e os esforços defensivos nas regiões fronteiriças russas.

Anúncio militar russo em São Petersburgo AP Photo/Dmitri Lovetsky

O Ministério da Defesa do Reino Unido citou funcionários russos que afirmaram, em 2023, que as forças armadas da estava a recrutar indivíduos a um ritmo de 1600 por dia. No entanto, números citados publicamente este ano colocam a taxa em cerca de mil por dia, o que eleva o número para 30.000 por mês.

"Estes números estão provavelmente inflacionados, mas demonstram que as táticas baseadas em vagas de infantaria em massa têm exigido que a Rússia reabasteça continuamente as forças na linha da frente", diz a publicação dos serviços secretos do Ministério da Defesa britânico na rede social X.

No final de agosto, bloggers militares russos afirmaram que o governo russo continua a contar com forças militares regulares, pessoal mobilizado e voluntários de curto prazo enganados para continuar as operações ofensivas russas na Ucrânia.

Quanto é que isso custa?

O governo russo apresentou na segunda-feira à Duma um projeto de lei sobre o orçamento federal para o período de 2025 a 2027. De acordo com o documento, o governo russo planeia gastar 165 mil milhões de euros (17 biliões de rublos) em segurança e defesa nacional em 2025, ou seja, cerca de 41% das suas despesas anuais.

O orçamento atribui, nomeadamente, 136 milhões de euros por ano, entre 2025 e 2027, para criar uma reserva de mobilização nas forças armadas russas.

O projeto de lei também prevê cerca de 388 milhões de euros em 2025 para financiar o "Fundo dos Defensores da Pátria", que apoia os veteranos russos e as suas famílias.