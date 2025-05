Inflação da zona euro ultrapassa estimativas em outubro: poderá afetar as políticas do BCE?

De Piero Cingari

A inflação na zona euro acelerou em outubro, com o índice de preços no consumidor a atingir 2% em termos homólogos, ultrapassando as previsões dos economistas de 1,9% e registando um aumento em relação aos 1,7% de setembro, de acordo com as estimativas provisórias do Eurostat.

Apesar de se situar dentro dos objetivos do BCE, a recente subida dos preços está a reavivar as questões sobre o impacto que a inflação poderá ter nas políticas monetárias do Banco nos próximos meses.

Numa publicação separada, o Eurostat revelou também que a taxa de desemprego na zona euro se manteve num nível recorde de 6,3% em outubro.

Inflação na zona euro: serviços continuam a liderar aumento

Os principais contribuintes para o aumento da inflação em outubro foram os serviços e a alimentação, com a energia a manter-se em território deflacionário. Os serviços registaram a taxa anual mais elevada da zona euro, com 3,9%, igualando o nível de setembro. Os preços dos produtos alimentares, do álcool e do tabaco também registaram um aumento notável, passando de 2,4% no mês anterior para 2,9%. Os preços dos produtos industriais não energéticos registaram um crescimento modesto de 0,5%, enquanto os preços dos produtos energéticos diminuíram 4,6%, embora esta tenha sido uma queda ligeiramente menos acentuada do que os 6,1% registados em setembro.

A inflação subjacente, que exclui os sectores voláteis da alimentação e da energia, manteve-se em 2,7% em termos anuais, ligeiramente acima das expetativas dos economistas de 2,6%. A taxa de inflação mensal do cabaz de compras para outubro acelerou 0,3%, o que representa o aumento mais rápido desde abril.

Inflação acelera nas economias da UE

A pressão inflacionista foi evidente nas principais economias do bloco, incluindo a Alemanha, a França, a Espanha e a Itália.

Na Alemanha, a taxa de inflação anual atingiu 2% em outubro, contra o mínimo de três anos e meio registado em setembro (1,6%) e ultrapassando as previsões de 1,8%. Este aumento deveu-se principalmente a uma subida dos preços dos serviços, que aceleraram de 3,8% para 4%, e dos preços dos produtos alimentares, que subiram de 1,6% para 2,3%.

Os preços dos bens na Alemanha registaram uma recuperação, passando de 0,3% para 0,4%, enquanto os preços da energia desceram 5,5%, uma queda mais suave do que a de 7,6% registada em setembro. A taxa de inflação harmonizada da UE, frequentemente utilizada para comparações entre países, atingiu 2,4% em termos homólogos, acima dos 2,1% previstos, tendo a taxa mensal subido de 0,1% para 0,4%.

A França também registou um aumento modesto da inflação, com a taxa anual a subir para 1,2% em relação aos 1,1% de setembro, que tinha sido o valor mais baixo desde março de 2021. A taxa de inflação francesa harmonizada pela UE aumentou 0,3% no mês e 1,5% no ano, excedendo as previsões dos analistas de 1,1%.

Na Itália, a taxa de inflação harmonizada acelerou 0,3% no mês a mês, atingindo uma taxa anual de 1% em outubro, acima dos 0,7% anteriores.

Noutros países da zona euro, os ganhos mensais mais significativos em termos de inflação foram registados na Croácia, Finlândia e Estónia, com um aumento de 0,8% cada, seguidos de perto pela Bélgica (0,7%), Eslováquia (0,7%) e Países Baixos (+0,6%). Anualmente, as taxas de inflação mais elevadas foram observadas na Bélgica (4,7%), na Estónia (4,5%), na Croácia (3,5%) e na Eslováquia (3,5%).

O que significam os dados sobre a inflação para a política do BCE

O BCE pode não ficar surpreendido com os números de outubro, uma vez que os decisores políticos tinham previsto um aumento temporário da inflação durante os últimos meses de 2024.

"Não era segredo que a inflação subiria no final do ano e, embora a subida súbita dos preços dos produtos alimentares seja surpreendente, parece-me mais uma anomalia. Os serviços continuam a ser rígidos, mas o relatório mantém-se em linha com o facto de a inflação subjacente se situar em torno dos 2% no próximo ano", afirmou Kyle Chapman, analista do mercado cambial do Ballinger Group.

No seu boletim de outubro, o BCE reafirmou a sua expetativa de uma subida da inflação a curto prazo, antes de uma descida gradual para o seu objetivo de 2% no decurso do próximo ano.

O BCE observou que as pressões inflacionistas internas permanecem elevadas, impulsionadas pelo crescimento dos salários, que continua a um ritmo elevado. No entanto, prevê um abrandamento gradual das pressões sobre os custos do trabalho, prevendo-se que os lucros das empresas absorvam parte dos aumentos dos custos, acabando por atenuar o seu impacto na inflação global.

Durante a sua última reunião, em outubro, o BCE reiterou o seu compromisso de adotar uma abordagem "dependente dos dados e de reunião para reunião" nas futuras decisões de política.

Com a inflação ainda dentro do objetivo, o BCE pode sentir-se pressionado a manter a sua abordagem gradual à normalização da política na sua última reunião do ano. No entanto, muito dependerá dos resultados do relatório de inflação de novembro.

Reações do mercado

O euro registou uma subida de 0,1% para 1,0870 dólares na quinta-feira, marcando o seu quarto dia consecutivo de ganhos e atingindo um máximo de duas semanas. As taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro da zona euro permaneceram praticamente inalteradas, com o rendimento do Schatz alemão a dois anos, um barómetro das expetativas para as taxas de juro de curto prazo, a manter-se estável em 2,31%.

No entanto, os mercados monetários estão atualmente a avaliar um corte de 34 pontos base nas taxas, contra 42 pontos base no dia anterior, sugerindo que a probabilidade de um corte maior de 0,5% está a diminuir.

Os mercados acionistas europeus registaram perdas, com o Euro Stoxx 50 a cair 0,9% e o CAC 40 de França e o FTSE Mib de Itália a descerem 1% e 0,7%, respetivamente.

O BNP Paribas caiu 5,6%, na sequência de resultados trimestrais decepcionantes, enquanto as empresas alemãs Rheinmetall e Zalando caíram 3,2% e 3%, respetivamente.