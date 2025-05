De Euronews

Apesar das críticas de outros partidos políticos, o recém-eleito presidente do parlamento austríaco, Walter Rosenkranz, do Partido da Liberdade (FPÖ), de extrema-direita, recebeu em Viena o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, como seu primeiro convidado oficial.

A controversa visita teve lugar na sala de receção do parlamento austríaco, com a presença de toda a direção do Partido da Liberdade, incluindo do líder Herbert Kickl.

Depois de terminada a reunião, Orbán teve um encontro privado com Kickl. No entanto, nada foi revelado sobre o conteúdo da conversa.

Rosenkranz disse que a reunião tinha sido combinada antes da sua tomada de posse.

Outros partidos austríacos, incluindo os Verdes e os Sociais-Democratas, opuseram-se à visita de Orbán. A líder parlamentar do Partido Verde, Sigrid Maurer, disse que o FPÖ vê Orbán como um modelo a seguir, o que deve ser considerado “um sinal de alerta absoluto”.

O FPÖ ficou em primeiro lugar nas recentes eleições parlamentares austríacas, obtendo 29,2% dos votos na primeira vitória eleitoral da extrema-direita no país desde a Segunda Guerra Mundial.

Os especialistas afirmam que o partido conseguiu explorar a ansiedade dos austríacos em relação à habitação e aos cuidados de saúde, para além de culpar frequentemente a migração por uma série de outros problemas.

Como é habitual na Áustria, o grupo com o maior número de votos nomeia o presidente do Parlamento - daí Rosenkranz ter sido eleito para o segundo cargo mais importante do país na semana passada.

Orbán não se encontrará com o chanceler austríaco Karl Nehammer durante a sua visita.

Aliança de extrema-direita na Europa

O FPÖ da Áustria e o partido Fidesz de Orbán pertencem ao novo grupo europeu de extrema-direita Patriotas pela Europa.

O partido partilha uma profunda aversão ao Pacto Ecológico, a iniciativa emblemática da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que visa alcançar a neutralidade climática até 2050, e tem contestado oprojeto de integração europeia, bem como o poder concedido às instituições da UE.

Os Patriotas pela Europa também se opõem ao fornecimento de equipamento militar à Ucrânia, questionam a eficácia das sanções ocidentais contra Moscovo e querem manter relações estreitas com o presidente russo Vladimir Putin e o seu governo.

É o terceiromaiorgrupo do Parlamento Europeu, com dezenas de deputados de países como a França, a Itália e os Países Baixos.