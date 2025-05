Vigília na Sérvia pelas 14 vítimas do desabamento do teto da estação de comboios de Novi Sad

De Euronews com AP

No norte da Sérvia, teve lugar uma vigília pelas vítimas mortais do desabamento do teto de betão que cobria a entrada de uma estação de comboios, tendo o número de mortos subido para 14.

O diretor-geral do hospital de Novi Sad disse que pelo menos três pessoas estavam em estado crítico, com duas a serem operadas devido a ferimentos "potencialmente fatais".

O ministro do Interior, Ivica Dačić, disse temer que o número de mortos aumente, uma vez que as equipas de salvamento continuam a limpar os escombros com maquinaria pesada.

"Este é um grande, é um enorme acidente. Infelizmente, apesar de todos nós estarmos prontos a reagir, a polícia, os bombeiros, os socorristas, as ambulâncias, os trabalhadores médicos não tiveram nada a fazer simplesmente porque havia mais mortos do que feridos", disse.

Num discurso televisivo a partir da capital Belgrado, o Presidente Aleksandar Vučić expressou as suas condolências às famílias das vítimas.

"Um grande obrigado a todas as pessoas de bem da Sérvia que doaram sangue, que vieram ajudar no resgate dos feridos e mortos e acredito que seremos capazes de tirar uma lição deste dia difícil", disse ele.

A empresa ferroviária estatal da Sérvia, Železnice Srbije, disse que o acidente ocorreu às 11h50.

A empresa disse que a construção por cima da entrada da estação não fazia parte dos recentes trabalhos de reconstrução do edifício da estação.

A estação terá sido renovada duas vezes nos últimos anos.

O primeiro-ministro Miloš Vučević disse que "esta é uma sexta-feira negra para nós, para toda a Sérvia".

Trabalhadores dos serviços de emergência inspeccionam o local onde um telhado ruiu numa estação ferroviária em Novi Sad, a 1 de novembro de 2024

Vučević disse que o telhado foi construído em 1964 e que estava a decorrer uma investigação para determinar o que aconteceu e quem foi responsável pela tragédia.

Em resposta aos apelos à sua demissão, o ministro das Infraestruturas, Goran Vesić, disse também que a licença de construção para a reconstrução não incluía o toldo exterior.

No entanto, especialistas sérvios disseram à imprensa nacional que o trabalho de renovação pode ter causado uma mudança estrutural no edifício, resultando indiretamente no colapso do telhado.

O governo da Sérvia declarou dia de luto no sábado.

"Se um telhado não pôde ser construído corretamente, então não sei o que dizer. Foi renovado há três meses. Não sei o que pensar. Sou estudante e utilizo essa estação de comboios. Vou a Belgrado para visitar amigos. O que posso dizer, é uma catástrofe", disse Ivan Trifunović, de Novi Sad.