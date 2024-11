Na semana passada, a agência noticiosa espanhola EFE foi alvo de críticas por ter publicado acidentalmente informações incorretas em duas ocasiões distintas.

As inundações mortíferas em Espanha são terreno fértil para informações falsas e, desta vez, a principal agência noticiosa do país, a EFE, está no centro das atenções.

A agência viu-se em maus lençóis quando publicou um alerta de notícias de última hora no X, a 14 de novembro, dizendo que um helicóptero se tinha despenhado na icónica Torre de Cristal, em Madrid, situada na zona empresarial de Cuatro Torres.

A agência apagou o post três minutos depois, mas não após ter sido visto por milhares de pessoas e partilhado nas redes sociais.

A EFE rapidamente admitiu o erro, explicando que um problema técnico fez com que o post fosse acidentalmente publicado como parte de um exercício de formação para os alunos da agência.

"Pedimos desculpa por este erro a todos os cidadãos e, em especial, a todos os nossos clientes", afirmou. "A Agência EFE tomou as medidas técnicas necessárias para evitar que um erro semelhante volte a acontecer".

O presidente, Miguel Ángel Oliver, disse o mesmo, acrescentando que não havia desculpa para o erro e que assumia toda a responsabilidade.

"Deixem-me dizê-lo mais uma vez, sem ambiguidades, sem eufemismos: cometemos um erro e peço desculp, assumo a responsabilidade por ele", afirmou.

No entanto, as teorias da conspiração não tardaram a surgir na Internet, alegando que o governo encorajou a EFE a publicar o tweet para desviar a atenção da forma como tem lidado com as inundações em Valência e noutros locais, que se tornaram uma das catástrofes naturais mais mortíferas da história de Espanha.

Alguns utilizadores das redes sociais destacaram as ligações de Oliver ao primeiro-ministro Pedro Sánchez - foi secretário de Estado da Comunicação entre 2018 e 2021.

Não há provas para as teorias da conspiração.

No entanto, não há provas de que as teorias da conspiração sejam verdadeiras.

A EuroVerify contactou a EFE, que reiterou a sua explicação anterior para a publicação do helicóptero. O governo não respondeu aos nossos pedidos de informação até à data desta verificação de factos.

A explicação mais provável é que as teorias da conspiração surgiram como parte da raiva contra os governos central e regional pela sua aparente inação face às cheias, que já causaram mais de 220 mortos.

Carlos Mazón, o presidente conservador da Comunidade Valenciana, foi criticado por ter almoçado com um jornalista na altura das cheias, em vez de se concentrar na resposta à crise.

Admitiu que foram cometidos erros, mas ignorou os apelos à sua demissão.

Entretanto, Sánchez foi duramente criticado por não ter invocado o estado de emergência nacional para retirar o controlo da situação às autoridades locais.

Sánchez e Mazón, bem como o Rei Felipe e a Rainha Letizia, foram recebidos por multidões furiosas no dia 4 de novembro, quando visitaram a região de Valência para mostrar o seu apoio às pessoas afetadas. As pessoas atiraram-lhes lama e insultaram-nos, chamando-lhes "assassinos".

A raiva dirigiu-se sobretudo ao primeiro-ministro e ao presidente valenciano, que saíram mais cedo no meio do caos por razões de segurança. A realeza ficou para trás para interagir com os habitantes locais.

Os políticos de todos os quadrantes apontaramo dedo para a falta de preparação, alimentando ainda mais a raiva.

Outra gafe da EFE

No início desta semana, a EFE publicou outro post falso no X, desta vez afirmando que o escritor espanhol Fernando Aramburu tinha morrido de ataque cardíaco.

De acordo com os relatos, a agência foi enganada pelo jornalista italiano Tommaso Debenedetti, famoso por espalhar desinformação na Internet.

Tommaso teria criado uma conta no X parecida com a da Tusquets Editores, a editora com a qual Aramburu trabalha, e tuitou a notícia falsa da morte do escritor.

A EFE aproveitou rapidamente a informação e publicou o seu próprio alerta de notícias de última hora, antes de se aperceber do seu erro, apagando a mensagem segundos depois e emitindo uma correção.

No entanto, nessa altura, muitos outros meios de comunicação social já tinham visto o alerta e seguiram o exemplo com o seu próprio alerta.

Oliver voltou a pedir desculpa pelo erro, dizendo que o rigor da EFE tinha sido "seriamente prejudicado pelos seus próprios erros".

"Quero pedir desculpa aos meios de comunicação social, instituições, organizações e empresas que confiam nos nossos serviços", afirmou.

Oliver disse que tinha convocado uma reunião com o conselho de administração da EFE para introduzir medidas que evitem a ocorrência de incidentes semelhantes no futuro.