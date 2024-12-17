Última oportunidade: a história dos angustiantes resgates de civis ucranianos

Com quase 200 mil seguidores no Instagram, é preciso percorrer centenas de vídeos e fotografias de cidades ucranianas destruídas para ver como era a vida de Denys Khrystov antes da invasão total da Rússia.

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Um homem do espetáculo e um apresentador de televisão e até do YouTube, Khrystov costumava entreter as pessoas. Agora, salva-as dos locais mais perigosos da linha da frente.

A Euronews reuniu-se com Khrystov em Bruxelas para falar sobre o seu trabalho desde que começou o conflito e sobre aquilo a que chama o novo "espetáculo de viagens" em tempo de guerra.

Khrystov inscreveu-se como voluntário logo nos primeiros dias da invasão total, em fevereiro de 2022. Diz que não sabe quantas pessoas resgatou, mas calculou a distância que percorreu na Ucrânia em quase três anos, totalizando mais de um milhão de quilómetros.

Quando lhe perguntam se se lembra do número de pessoas que não resgatou, Khrystov diz que se lembra de cada uma delas. "Os seus rostos e a informação sobre elas estão guardados no meu telemóvel e gravados na minha memória", pondera.

Os locais para onde se desloca estão tão próximos da linha da frente que, muitas vezes, não há cobertura de telemóvel ou ligação à Internet. Khrystov é regularmente contactado por familiares, que encontram o seu número de telefone e telefonam, pedindo-lhe para retirar os seus entes queridos da cidade e das aldeias onde quase nada resta.

Teve de regressar algumas vezes quando as poucas pessoas que ficaram depois das saídas organizadas ainda se recusam a deixar o que resta das suas casas e habitações.

Normalmente, estas pessoas não saem da cave, que serve de abrigo contra os bombardeamentos constantes, e nem sequer se apercebem da terra queimada à sua volta, diz Khrystov.

Porque é que ficam e porque é que não saem quando ainda é relativamente seguro?

A história de um avô teimoso

Estas pessoas, diz Khrystov, não têm qualquer ligação ao mundo exterior e às suas famílias e nem sequer compreendem a dimensão do perigo e da destruição.

Quando Denys e voluntários como ele vêm ajudar, arriscando as próprias vidas, as pessoas dizem muitas vezes "não". Isto significa que os voluntários têm de regressar várias vezes, tentando persuadir as pessoas a sair. Quando as forças russas se aproximam, podem restar dias, se não horas, para escapar.

"Fui duas vezes resgatar um velhote, mas ele recusou as duas vezes. Chamei-lhe o meu avô teimoso. Quando lá fui pela terceira vez, ele acabou por aceitar", recorda Khrystov.

"Já era tarde. Ele devia ter saído mais cedo, mas pelo menos conseguiu sair a tempo".

A povoação de Kyslivka, no distrito de Kupyansk, na região de Kharkiv, para onde Khrystov se deslocou três vezes, foi entretanto destruída e totalmente ocupada pelas tropas russas.

Porque é que as pessoas se recusam a sair? Khrystov diz que o velhote lhe explicou: "Perguntei-lhe porque é que não concordou em sair das duas primeiras vezes. E ele disse que não queria ser um fardo para os filhos. Foi só isso".

Khrystov diz que as pessoas normalmente se apercebem da guerra quando já é demasiado tarde e, no início, simplesmente não acreditam que ela seja real, "não acreditam que seja possível morrer a caminho da loja local".

Nos primeiros dias e semanas da invasão russa em 2022, Khrystov viu muitos russos afirmarem que as imagens dos ataques com mísseis e dos bombardeamentos contra civis não eram reais.

"Escreveram que tudo isto era falso, que tinha sido encenado. Foi então que decidi filmar e documentar tudo o que via", explica Khrystov.

É por isso que acredita que é crucial produzir documentários sobre a guerra o mais rapidamente possível.

"Eles vão dar muitas respostas e pôr em causa muitos conteúdos da máquina de propaganda russa", explica Khrystov, apesar de a sua equipa estar "a tentar recompor-se para começar a editar e a produzir, porque é muito difícil, do ponto de vista emocional, trabalhar nisso".

Uma percentagem da guerra

Khrystov não tem uma equipa; tudo é filmado com o seu telemóvel e uma câmara GoPro no seu capacete tático. Também não há filtragem ou censura. A ideia é mostrar a realidade crua da evacuação de civis em guerra.

Centenas de horas de filmagens estão agora a ser transformadas num documentário, "One Percent of War".

O filme conta a história da evacuação de Avdiivka, a cidade na região de Donetsk, que a Rússia ocupou em meados de fevereiro deste ano. Mostra histórias do salvamento de um soldado ucraniano gravemente ferido, de um aldeão que era o único que restava na rua, do corpo de um civil ucraniano falecido e do seu cuidador e até de animais.

Khrystov diz que quando algumas destas pessoas finalmente concordaram em abandonar a cidade, havia apenas uma estrada e poucos dias ou mesmo horas para a atravessar.

Diante das câmaras, um dos civis retirados por Khrystov de Avdiivka disse-lhe que queria ir a Pokrovsk para ver a família.

Meio ano depois de essa história ter sido filmada, Pokrovsk é agora a parte mais perigosa da linha da frente, uma vez que as forças russas estão a aproximar-se da povoação após meses de bombardeamentos constantes.

Com uma população de 60.000 pessoas antes da guerra, a maioria dos civis já foi retirada da cidade. No entanto, as autoridades ucranianas dizem que cerca de 11.000 pessoas ainda permanecem em Pokrovsk que, tal como Avdiivka, está a ser transformada em terra queimada. Em contrapartida, muitos civis apercebem-se provavelmente de que já não há tempo ou estradas para sair.

Isto significa que Khrystov e voluntários como ele estão a arriscar as suas vidas, mais uma vez, pela última oportunidade de resgatar os restantes civis.