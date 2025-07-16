Nicósia está a colocar a fasquia baixa para a nova reunião informal entre as cinco partes sobre a questão de Chipre, sob a égide do secretário-geral da ONU, António Guterres. Esta é a segunda reunião deste ano, após vários anos de “congelamento” no progresso. O processo de tentativa de regresso à mesa das negociações mantém-se vivo com a reunião de Nova Iorque, no entanto, as partes cipriota grega e cipriota turca, bem como as potências garantes, a Grécia, a Turquia e o Reino Unido, apresentam-se para novas conversações sem a implementação de todas as decisões da reunião anterior, realizada a 17 de março em Genebra. Num ambiente geopolítico difícil que, de momento, parece favorecer Ancara, a parte cipriota grega tem um pedido principal a fazer no contexto da nova reunião: manter o processo vivo e continuar a discussão sobre a questão de Chipre, com o objetivo final de iniciar imediatamente conversações substantivas sobre a resolução da questão.

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Na primavera, em Genebra, após a reunião, António Guterres falou de uma “nova atmosfera” nas negociações e anunciou que tinha sido acordado o seguinte:

abertura de quatro pontos de passagem;

criação de quatro pontos de passagem;

criação de um Comité para as Alterações Climáticas;

instalação de painéis fotovoltaicos na zona morta;

construção de cemitérios;

nova conferência informal no final de julho;

nomeação de um enviado especial sujeita a consenso.

A nova reunião informal foi marcada, Maria Angela Olgin foi novamente nomeada enviada, mas nem todas as medidas de confiança que tinham sido decididas foram levadas por diante. O principal ponto de discórdia continua a ser a abertura de quatro pontos de passagem.

"Quando se realizou a reunião informal alargada de Genebra, os líderes das duas partes foram convidados a discutir quatro pontos de passagem. Nós propusemos os pontos de passagem específicos, mas do outro lado existe uma política de adiamento. Eles alegam que não podem decidir por si próprios e que se trata de uma questão para o exército turco. Não podemos aceitar este argumento. Defendemos que é precisamente isso que realça o papel da Turquia como potência ocupante. No entanto, não podemos concordar com a abertura de apenas uma barreira, porque tem de haver um elemento de reciprocidade, ou seja, temos de aceitar a abertura de pontos de passagem, mas estes têm de servir os habitantes de ambos os lados de Chipre, nas zonas ocupadas e nas zonas livres. Além disso, no que se refere à questão da criação de um parque fotovoltaico, a nossa objeção é que a outra parte pretende essencialmente que este parque fotovoltaico funcione nas condições de dois Estados soberanos separados, o que nós não aceitaremos certamente."

Genebra, março de 2025 Salvatore Di Nolfi/' KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

Qual é o objetivo em Nova Iorque?

A fim de manter o processo vivo, a principal preocupação de Nicósia é chegar a acordo em Nova Iorque sobre os objetivos específicos a alcançar. "Acreditamos que nesta reunião informal alargada devem surgir resultados concretos sobre as medidas de construção de confiança", disse à Euronews o porta-voz adjunto do governo da República de Chipre. "No entanto, para nós, o objetivo é passar ao passo seguinte, que é criar as condições para negociações diretas. Para nós, isso é o mais importante. Trata-se de ir para a mesa de negociações em busca de uma solução global para a questão de Chipre. Para nós, as medidas de construção de confiança são algo que pode funcionar como um complemento a este esforço. No entanto, não devem de forma alguma substituir o objetivo, que é uma solução global para a questão de Chipre".

A “nova atmosfera” ainda existe?

O difícil ambiente geopolítico criado pela convulsão no Médio Oriente e a queda do regime de Assad, com a simultânea subida ao poder do grupo apoiado por Ancara, complica ainda mais as coisas e mostra que, pelo menos por enquanto, não existe uma nova atmosfera.

"Não, de momento não podemos dizer que existe um novo ambiente mais criativo. Infelizmente, isso não é verdade. Pelo contrário, vemos o lado turco, após a queda do regime de Assad na Síria, a abordar as coisas com mais arrogância política e diplomática. E vimos isso recentemente com o Memorando Turco-Cipriota. No entanto, o que nos preocupa neste momento é que parece que o senhor Tatar está a seguir uma política de adiamento porque pode estar a servir a sua própria agenda devido às próximas “eleições” nos territórios ocupados em outubro próximo. Infelizmente, não vemos qualquer resposta da outra parte, e parece que em Nova Iorque os mediadores tentarão manter este processo na expetativa de que, após as chamadas “eleições” nos territórios ocupados, possa haver um ambiente político que permita avançar. De momento, estamos neste ponto específico. Não esperamos nada de drástico em Nova Iorque, nenhuma mudança substancial devido à atitude da parte turca", sublinha Antoniou.

Nicósia também se mostrará favorável à possibilidade de uma nova reunião sob a égide do secretário-geral das Nações Unidas, desde que, obviamente, qualquer discussão se realize dentro do enquadramento acordado. "Compreendem a preocupação que temos devido à posição da outra parte, que considera que devem ser procuradas soluções fora da caixa, abordagens supostamente criativas num ambiente que não tem como base a procura de uma solução de uma federação bizonal bicomunitária. Isto é considerado uma linha vermelha para nós. Trata-se de uma posição inviolável. Consideramos que, uma vez que o novo esforço está sob os auspícios da ONU, o secretário-geral, como representante mandatado do Conselho de Segurança, deve implementar as decisões do Conselho.

O fosso entre os dois lados da ilha

“O fosso crescente entre as duas comunidades ao nível da sociedade é preocupante”, afirmou recentemente a enviada pessoal do secretário-geral da ONU, Maria Angela Olgin, numa entrevista ao jornal Politis.

Antoniou diz à Euronews que existe, de facto, muito trabalho a fazer por ambas as partes sobre esta questão, mas que não se deve equiparar duas situações diferentes.

"A República de Chipre, enquanto nação favorecida, Estado de direito, membro da União Europeia e das Nações Unidas, esforça-se por evitar qualquer discriminação entre os seus cidadãos. Por este motivo, a República de Chipre aplica unilateralmente medidas específicas a favor dos cipriotas turcos. No entanto, por outro lado, não existe de facto uma política deste tipo. Pelo contrário. E os próprios cipriotas turcos são frequentemente vítimas desta situação ilegal nos territórios ocupados. A grande questão é perceber porque é que a sociedade está distante, porque é que os cidadãos estão distantes. Existe um perigo para o lado cipriota grego, que é o exército de ocupação desde 1974 até à atualidade. Isto cria de facto um sentimento de insegurança, enquanto que, por outro lado, não existe tal coisa, não existe qualquer perigo para os cipriotas turcos do ponto de vista da República de Chipre e do ponto de vista da sociedade cipriota grega. Trata-se de uma questão que nos deve preocupar permanentemente. Pela nossa parte, na medida do possível, estamos a tentar trabalhar de forma criativa em torno destas questões, no respeito pelos direitos dos cipriotas turcos e no respeito pelas liberdades religiosas nas zonas livres para todos os habitantes da ilha. Os cipriotas turcos são livres de se deslocarem às zonas livres controladas pela República de Chipre e de rezarem, visitarem as suas mesquitas, etc., enquanto do outro lado o mesmo não acontece exatamente. Por conseguinte, são, muitas vezes, dois mundos completamente diferentes, o que, infelizmente, agrava este sentimento de falta de confiança", conclui Antoniou.

O jantar do secretário-geral realizar-se-á esta quarta-feira à tarde, enquanto as consultas com as delegações estão previstas para quinta-feira de manhã e até à tarde (hora local).