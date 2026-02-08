Portugal vai a votos neste domingo "mais pacífico" no que diz respeito ao estado do tempo. O país está em pleno estado de calamidade devido às tempestades que têm fustigado o território nacional nas últimas semanas.
Os portugueses voltam às urnas este domingo para uma segunda volta de eleição do próximo Presidente da República.
Mais de 11 milhões de eleitores estão inscritos para votar. É o maior número de votantes desde 1976, mas teme-se que a abstenção seja muito elevada, sobretudo devido ao estado de calamidade vigente até ao dia 15 de fevereiro.
Portugal tem sido fustigado por um "comboio" de tempestades que já provocou a morte de 14 pessoas.
Várias regiões do país encontram-se isoladas devido a inundações provocadas pela subida dos caudais dos rios. Há várias estradas cortadas e falta de energia. Em muitos municípios — 16 freguesias, 3 assembleias de voto —, o sufrágio foi adiado. Quase 37 mil eleitores vão votar no dia 15 de fevereiro.
Contudo, mantém-se o apelo ao voto em todos os outros locais que reúnam condições para votar e o tempo, neste domingo, parece melhorar.
Será "um dia mais pacífico em termos de vento", disse Bruno Café, meteorologista, à agência Lusa, prevendo que, apesar da melhoria, a "precipitação, de um modo geral, mantém-se durante o dia". De acordo com o IPMA, a chuva deverá intensificar-se ao início da noite, ou seja, próximo do encerramento das assembleias de voto.
As mesas de voto abrem às 8:00 horas em todo o país e encerram às 19:00 horas em Portugal continental, mais uma hora nos Açores.
António José Seguro e André Ventura são os dois candidatos em confronto direto nesta segunda volta histórica.
Segunda volta pela segunda vez
Para além do mau tempo, há uma outra característica excecional destas eleições: é a segunda vez na história da democracia que as eleições presidenciais em Portugal chegam à segunda volta.
A primeira foi em 1986, no escrutínio que opôs Mário Soares a Freitas do Amaral e que dividiu o país. Na altura, Soares, apoiado pela esquerda, acabou por ganhar com 51,18% dos votos, sendo eleito para um segundo mandato, cinco anos depois.
Afluência às urnas semelhante à primeira volta
Até às quatro da tarde, hora de Portugal continental, votaram 45,50% dos eleitores. É um valor semelhante ao da primeira volta, quando tinham votado 45,51%, a esta hora.
Ao meio-dia, a afluência apresentava uma tendência superior à primeira volta: 22,35% dos eleitores, quase mais um ponto percentual.
Estes dados contrariam os receios de haver uma pequena afluência às urnas, devido ao mau tempo.
Ramalho Eanes fala em eleições especiais
António Ramalho Eanes votou esta tarde em Lisboa. O antigo presidente da República falou em eleições especiais devido ao mau tempo e à situação internacional.
“Temos o problema das cheias com custos enormes, temos uma fragmentação partidária excessiva que não permite consensos e temos ainda a situação europeia e geopolítica mundial, que exige meios para reconstruir as forças armadas e ajudar a Ucrânia", disse, citado pelo Diário de Notícias.
Ramalho Eanes foi o primeiro presidente português eleito em democracia. Ocupou o cargo durante dois mandatos, entre 1976 e 1986.
Afluência às urnas até às 12:00 horas
A afluência às urnas até às 12:00 de hoje é de 22,35%. Um aumento em relação à primeira volta em mais de 1% confirmou André Wermans, da CNE, à RTP Notícias.
Marcelo Rebelo de Sousa votou hoje em Celorico de Basto
O Presidente da República exerceu hoje o seu direito de voto enquanto presidente. Marcelo Rebelo de Sousa reforçou a sua mensagem de ontem ao afirmar que "votar é combater a calamidade".
André Ventura já votou em Lisboa
O candidato presidencial, André Ventura, diz estar muito tranquilo a aguardar o resultado e espera que os "portugueses, um pouco por todo o país, decidam ir votar hoje".
Ventura considera "um desrespeito" para aqueles que foram vítimas das tempestades "terem de ir votar hoje", disse o candidato, referindo-se às regiões do país isoladas e, por isso, que não poderão ir votar. Cerca de 16 freguesias adiaram as eleições para 15 de fevereiro.
Rui Tavares líder do partido Livre votou em Lisboa
Em declarações aos jornalistas após votar, o líder do Livre considera esta "uma eleição em que tudo foi invulgar".
Presidente da Assembleia da República diz que votar é "um ato de respeito"
José Pedro Aguiar Branco votou esta manhã, no Porto. O Presidente da Assembleia da República deixou uma palavra de apreço às pessoas que sofreram com as tempestades e reforçou a mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, no sábado, disse que "votar é um ato de resistência".
"A dignidade das pessoas é também a dignidade do exercício do direito ao voto", disse o responsável político, lembrando que o adiamento das eleições não é decidido pelo governo central, mas sim pelas autarquias.
Freguesia de Ereira está isolada por causa da água, eleitores vão votar de barco
Fuzileiros e bombeiros estão a transportar, em botes, os moradores da Ereira, concelho de Montemor-o-Velho, para que possam exercer o seu direito de voto este domingo, depois das tempestades.
População da Sertã vai a votos sem eletricidade
Cerca de 13 mil eleitores inscritos no concelho da Sertã estão hoje a votar após terem sido alvo das tempestades que fustigaram o país nas últimas semanas. Uma eleitora disse à RTP Notícias que "não tinha luz em casa" momentos antes de exercer o seu direito de voto. "Votamos com mágoa", disse a eleitora.
Segundo a E-REDES, 75 mil clientes continuam sem energia elétrica nas suas casas.
Ex-Presidente Cavaco Silva apelou ao voto
Cavaco Silva votou esta manhã em Lisboa, pedindo "união para ajudar todos aqueles que viveram momentos dramáticos" devido às tempestades. Cavaco Silva lembrou que o Presidente da República é uma figura de união e "está convencido" de que todos os portugueses vão escolher bem.
Presidente da Câmara de Lisboa já votou
Carlos Moedas deixou uma mensagem de solidariedade para com as vítimas das cheias e apelou ao voto "porque a democracia é o nosso direito", disse o autarca.
Líder da Iniciativa Liberal votou em Queijas
Mariana Leitão votou em Queijas, Oeiras, e deixou uma mensagem de pesar pelas vítimas das cheias que se abateram sobre o país nas últimas semanas. A líder da Iniciativa Liberal apelou igualmente aos portugueses que venham votar.
António José Seguro votou nas Caldas da Rainha
O candidato de centro-esquerda votou pelas 10h30 numa escola próxima à sua residência.
"Quero começar por expressar os meus sentimentos à família do bombeiro militar da GNR que morreu ontem em Campo Maior. Espero que as pessoas venham votar. Este é o momento em que o povo é soberano. Venham votar. Aproveitem esta aberta no mau tempo para virem votar", apelou Seguro depois de exercer o seu direito de voto.
Seguro tem a sua sede de candidatura para esta noite eleitoral, no Centro Cultural das Caldas da Rainha.
Portugal escolhe entre um moderado e um populista na segunda volta das eleições presidenciais
O candidato socialista de centro-esquerda António José Seguro é o favorito para derrotar o populista da direita radical André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais de Portugal, no domingo, numa votação histórica, mas ensombrada pelas fortes tempestades que atingiram o país.
Municípios com voto adiado por causa do mau tempo
Por causa dos efeitos do mau tempo. A votação foi adiada nos seguintes municípios:
A votação, nesses locais, terá lugar no próximo dia 15 de fevereiro, nos termos da lei (artigo 81.º da LEPR).
Fonte: CNE
"NO DOMINGO, VOTE", apelo da Comissão Nacional de Eleições
Leia o comunicado da Comissão Nacional de Eleições (CNE) para este domingo de eleições:
"NO DOMINGO, VOTE.
A Presidência começa consigo.
Conhecida a previsão das condições climatéricas para o dia da realização do segundo sufrágio, 8 de fevereiro, através de ofício da Autoridade Nacional da Proteção Civil, com base na previsão do estado do tempo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Comissão Nacional de Eleições apela a todos os cidadãos eleitores que exerçam o seu direito de voto na eleição do Presidente da República, devendo ser garantida a participação de todos os cidadãos, em segurança.
A CNE tem cooperado com todas as entidades envolvidas para que, apesar de circunstâncias adversas em alguns locais, sejam criadas as melhores condições para garantir um exercício de um direito que é fundamental.
Neste contexto, a CNE recomenda a organização de transportes públicos especiais, na medida do possível, para eleitores que se encontrem em zonas onde a mobilidade possa vir a ser afetada. O transporte deve considerar o referido no Caderno de Apoio à Eleição PR 2026.
Até à hora da divulgação do presente comunicado, a CNE tomou conhecimento do adiamento da votação em 16 freguesias e 3 assembleias de voto. O total de mesas de voto cujo adiamento está confirmado corresponde a um universo de 31.862 de eleitores inscritos, dos quais uma percentagem já votou antecipadamente.
O número total de eleitores inscritos para o segundo sufrágio da eleição do Presidente da República é de 11.039.672.
A CNE recomenda ainda que os eleitores confirmem o seu local de voto através do número 3838* ou em www.recenseamento.pt.
Comissão Nacional de Eleições, 7 de fevereiro de 2026"
Saiba onde votar
Para saber o local e a mesa de voto, os eleitores podem consultar o portal do recenseamento através do site: https://www.recenseamento.pt/
Antes de sair de casa, saiba o estado do tempo na sua região
Bom dia, seja bem-vindo a este bloco informativo da Euronews sobre as eleições presidenciais em Portugal.
Este domingo, 8 de fevereiro, as condições climatéricas parecem melhores do que as dos últimos dias.
Por isso, antes de sair de casa, saiba qual o estado do tempo para hoje na sua região: