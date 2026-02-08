Os portugueses voltam às urnas este domingo para uma segunda volta de eleição do próximo Presidente da República.

Mais de 11 milhões de eleitores estão inscritos para votar. É o maior número de votantes desde 1976, mas teme-se que a abstenção seja muito elevada, sobretudo devido ao estado de calamidade vigente até ao dia 15 de fevereiro.

Portugal tem sido fustigado por um "comboio" de tempestades que já provocou a morte de 14 pessoas.

Várias regiões do país encontram-se isoladas devido a inundações provocadas pela subida dos caudais dos rios. Há várias estradas cortadas e falta de energia. Em muitos municípios — 16 freguesias, 3 assembleias de voto —, o sufrágio foi adiado. Quase 37 mil eleitores vão votar no dia 15 de fevereiro.

Contudo, mantém-se o apelo ao voto em todos os outros locais que reúnam condições para votar e o tempo, neste domingo, parece melhorar.

Será "um dia mais pacífico em termos de vento", disse Bruno Café, meteorologista, à agência Lusa, prevendo que, apesar da melhoria, a "precipitação, de um modo geral, mantém-se durante o dia". De acordo com o IPMA, a chuva deverá intensificar-se ao início da noite, ou seja, próximo do encerramento das assembleias de voto.

As mesas de voto abrem às 8:00 horas em todo o país e encerram às 19:00 horas em Portugal continental, mais uma hora nos Açores.

António José Seguro e André Ventura são os dois candidatos em confronto direto nesta segunda volta histórica.

Acompanhe todas as informações deste dia eleitoral aqui.

