O salão da relojoaria Watches and Wonders, em Genebra está de volta após o interregno devido à pandemia.

Este ano, o público pode contemplar 38 exposições. A artista Sabrina Ratté apresentou uma instalação sobre o impacto das novas tecnologias na relojoaria.

"Para esta instalação, pensei na forma como as novas tecnologias, como as imagens de satélite, influenciam a nossa perspectiva de tempo e espaço", afirmou Sabrina Ratté.

Para as marcas do setor é importante atrair os jovens. "Dirigimo-nos não apenas a uma dada geração, mas a todas as gerações. Criamos os objetos em que acreditamos e que nos dão prazer", sublinhou Laurent Dordet, presidente da Hermès Horloger.

A sustentabilidade da indústria da relojoaria

A sustentabilidade foi outro dos temas em destaque durante o salão. Um objetivo que passa pelo reforço da transparência, da inovação e da economia circular.

"Como transformar as nossas empresas para que sejam muito mais sustentáveis do que antes? Isso é algo tão importante como tornar o design dos últimos modelos mais atrativo", frisou Emmanuel Perrin, Vice-Presidente do salão Watches and Wonders.

O desafio da sustentabilidade passa por um fornecimento responsável das matérias-primas. "Procuramos, por exemplo, ouro do comércio justo, que é mais caro, mas estamos prontos para fazê-lo. Tentamos reduzir a nossa pegada de carbono. Isto é algo que tem sido feito pela nossa equipa, uma equipa muito jovem. É algo muito importante para eles", referiu Edouard Meylan, presidente da H. Moser & Cie.

O salão Watches and Wonders decorre em Genebra até ao dia 5 de Abril de 2022.