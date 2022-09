Elétricos vs Hidrogénio: Qual a melhor opção nos dias de hoje

As vendas de carros elétricos a bateria (BEVS) estão a aumentar em toda a Europa e, de acordo com o Global Electric Vehicle Outlook, são vendidos mais veículos por semana do que foram vendidos em todo o ano de 2012.

Mas, apesar da crescente popularidade, a escassez de componentes-chave para baterias, incluindo lítio, níquel e cobalto, pode ameaçar o fornecimento. É aqui que entra o hidrogénio.

Ao contrário da Europa - onde há apenas meia dúzia de carros movidos a hidrogénio à venda e cerca de 228 postos de abastecimento - a Ásia aposta no hidrogénio.

O governo japonês planeia ter 800.000 veículos movidos a hidrogénio nas estradas até 2030, enquanto a China estabeleceu uma meta ambiciosa de 1 milhão até 2035.

Estes pioneiros provavelmente vão reduzir os custos, aumentar o volume e desenvolver a cadeia de materiais em falta.

As indústrias automóveis também continuam divididas e, com exceção da Toyota e da Hyundai, poucas estão a investir em peso em hidrogénio. Mais recentemente, porém, a BMW está a renovar o seu interesse e vê um papel para os carros movidos a hidrogénio se encaixarem ao lado dos elétricos a bateria.

Veículo a Hidrogénio da BMW TOM KIRKPATRICK/TOM KIRKPATRICK

A BMW planeia lançar um pequeno número de carros BMW iX5 Hydrogen em todo o mundo a partir do final deste ano, para fins de teste.

“Como uma fonte de energia versátil, o hidrogénio tem um papel fundamental a desempenhar no caminho para a neutralidade climática”, disse Oliver Zipse, presidente do Conselho de Administração da BMW AG.

O grupo Stellantis também fez uma produção limitada de veículos comerciais de hidrogénio. Mas nem todos concordam; A Mercedes engavetou os planos de trazer carros de célula de combustível de hidrogénio ao mercado, assim como a Audi.

Qual é a diferença entre um carro elétrico e um carro a hidrogénio?

Simplificando, um veículo elétrico a bateria é alimentado por eletricidade armazenada numa bateria, a qual é recarregada conectando-se à rede elétrica.

Um veículo elétrico de célula de combustível de hidrogénio produz a sua própria eletricidade através de uma reação química numa pilha de células de combustível. Essa eletricidade alimenta os motores das rodas e a única emissão é vapor de água. Os carros movidos a célula de combustível de hidrogénio são reabastecidos em estações de serviço específicas.

A beleza de um carro a hidrogénio é que demora tanto a ser reabastecido quanto um carro a gasolina ou diesel e pode ainda alcançar uma autonomia semelhante. Tudo isto com zero emissões.

Então, por que o hidrogénio está a lutar para ser um sucesso? O hidrogénio vem com vários desafios de baixa eficiência a altos custos. Baixa eficiência devido a altas perdas de energia

A maneira mais limpa de produzir hidrogénio é a eletrólise, o processo de usar eletricidade para dividir a água em hidrogénio e oxigénio. Mas consome muita energia e a eficiência está bem abaixo de 100%.

No momento em que se transporta o hidrogénio para um posto de abastecimento, ocorre mais perda e, mesmo que se possa contornar a etapa do transporte, o custo de armazenamento também é alto. Estima-se que apenas cerca de 38% da eletricidade original seja usada.

Infraestrutura ainda aquém

A principal vantagem no uso de carros a hidrogénio é eles poderem reabastecer em minutos, mas apesar de serem os elementos mais abundantes no universo, encontrar um lugar para abastecer um carro a hidrogénio é muito difícil.

Aí está o problema do ovo e da galinha do hidrogénio, quem comprará os carros a hidrogénio se as estações de reabastecimento não existem? Quem vai investir nos postos de abastecimento se os carros não estiverem disponíveis?

O risco de investimento inicial da construção de uma infraestrutura de hidrogénio é muito alto para uma única empresa, portanto, enfrentar esse problema provavelmente exigirá um plano e coordenação que reúna governos, indústria e investidores.

BMW BMW

O hidrogénio é altamente inflamável

O hidrogénio é altamente inflamável, difícil de armazenar e representa um risco de segurança em caso de acidente. No entanto, fabricantes de automóveis como a Toyota insistem que os carros elétricos com células de combustível são tão seguros quanto os veículos convencionais.

A empresa japonesa passou muitos anos a testar carros movidos a hidrogénio em condições e temperaturas extremas para garantir que possam ser usados ​​com segurança e confiabilidade.

Quais carros a hidrogénio se podem comprar?

Enquanto que novos carros elétricos são lançados regularmente, existem apenas dois carros a hidrogénio disponíveis para compra na Europa: o Hyundai Nexo SUV e o Toyota Mirai.

Os carros de hidrogénio também são caros, mas também são caros para reabastecer. A extensão de quanto custam em comparação com a recarga de um carro elétrico também difere consideravelmente entre os países.

O que o futuro reserva para o hidrogénio e os carros elétricos?

Ainda não se sabe se há lugar para ambas as tecnologias. Os BEVs não estão isentos de problemas: são caros para comprar e podem levar um tempo considerável para recarregar.

Além disso, os carros elétricos podem não gerar emissões, mas as fontes de energia da bateria, a reciclagem dos seus componentes e a fabricação dos veículos e baterias contribuem para as emissões de carbono. Além disso, a mineração de muitas das matérias-primas levanta questões éticas e ambientais.

Mas a falta de uma infraestrutura de reabastecimento de hidrogénio, os desafios à volta do transporte do combustível e o facto de se precisar de muita mais energia para fazer um veículo movido a hidrogénio do que um veículo elétrico a bateria, significa, agora, que o futuro é elétrico a bateria.