Camião a hidrogénio da Mercedes faz 1000 km sem parar

Serão os carros a hidrogénio o futuro? A marca alemã acredita que sim e fez um teste bem-sucedido ao seu protótipo de camião.

Um camião a hidrogénio fabricado pela alemã Daimler, casa-mãe da Mercedes Benz, conseguiu fazer mil quilómetros sem paragens, ao fazer a viagem entre as cidades de Würth e de Berlim, na Alemanha. No entanto, uma vez que ainda não existe uma rede de distribuição de hidrogénio, o camião teve de ser transportado no caminho de volta.

Tratou-se de um teste. Estes veículos não vão entrar no mercado tão cedo. Trata-se de um protótipo do que será o Mercedes GenH2, que deverá ser produzido a partir da segunda metade desta década. Os carros a hidrogénio são uma das principais apostas das construtoras para o futuro. A União Europeia obriga os fabricantes a reduzir as emissões dos novos modelos de camiões em 30% até 2030, face aos níveis de 2019.