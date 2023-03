Estes são os 25 melhores hospitais do mundo. Quantos estão na Europa?

O acesso a bons cuidados de saúde é sempre uma das principais preocupações quando estamos doentes e necessitamos do melhor tratamento disponível.

Nos últimos cinco anos, a Newsweek, em parceria com a empresa de dados Statista, classificou os melhores hospitais do mundo.

Se considerarmos que os últimos cinco anos envolveram - o surto global de COVID-19, a primeira grande guerra que a Europa viu no século XXI, que por sua vez exacerbou a inflação, uma crise de energia e custo de vida e cortes no financiamento - percebemos que tem sido um momento de alta pressão para a saúde.

Em termos de metodologia, a investigação da Newsweek analisou 2.300 hospitais em 28 países, e enumerou os 250 melhores. A lista inclui também hospitais especializados, e compara os concorrentes em termos de investigação, inovação, padrão de cuidados, e consistência.

Os países foram escolhidos com base em determinados fatores, incluindo o nível de vida, esperança de vida, população, número de hospitais, e disponibilidade de dados.

Mais de 80.000 peritos médicos participaram num inquérito online, e o feedback dos pacientes foi também tido em conta. Para além disso, os resultados retiram informações de métricas de qualidade como as classificações de higiene.

Segundo a Newsweek, "os melhores hospitais do mundo atraem as melhores pessoas e proporcionam os melhores resultados para os pacientes, bem como as novas terapias e investigação mais importantes".

Aqui estão alguns dos principais resultados.

Que países europeus estão nos 10 primeiros?

Os melhores hospitais do continente, segundo a investigação, foram encontrados na Suécia, Alemanha e França, que ocuparam os primeiros lugares no ranking final europeu.

O Karolinska Universitetsjukhuset da Suécia, em Solna, ficou em 6º lugar, a mais alta performance da Europa. O hospital universitário trabalha com estudantes e professores de medicina do famoso Karolinska Institutet, e representa sozinho a maior parte da investigação médica académica do país.

Charité - o hospital ligado à Universitätsmedizin Berlin - ficou em 7º lugar na classificação geral. É um dos maiores hospitais universitários da Europa e foi a "casa" de mais de metade dos vencedores do Prémio Nobel da Medicina do país. Também se orgulha de ser um dos maiores empregadores da capital alemã.

A AP-HP de Paris - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière obteve o 8º lugar. É reconhecido internacionalmente pela investigação em condições que vão desde perturbações do sistema nervoso, oncologia, cuidados de emergência, e cuidados para os idosos.

Globalmente, os países europeus com os hospitais mais conceituados são a Alemanha, a Suíça e a França.

Que país tem os melhores hospitais?

Os quatro primeiros lugares na lista da Newsweek e da Statista são dominados por hospitais dos Estados Unidos (EUA).

No primeiro lugar está a Clínica Mayo de Rochester, no Minnesota. Se alguma vez consultou no Google sintomas de alguma doença, é provável que já tenha ouvido falar da Clínica Mayo, pois o grupo tem artigos e conselhos sobre praticamente todas as enfermidades.

A Clínica Rochester Mayo é amplamente aclamada como sendo a melhor em questões de saúde, incluindo cancro, saúde cardíaca, geriatria, ginecologia, e neurologia.

No segundo lugar está a Cleveland Clinic em Ohio, no terceiro, o Massachusetts General Hospital, de Boston, e em quarto lugar, The Johns Hopkins Hospital, de Baltimore.

No total, os EUA ocupam 10 lugares no "top 25" e 46 dos 250 lugares da lista geral.