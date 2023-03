Porque é que as pessoas nos países nórdicos são classificadas como as mais felizes?

Alguns dizem que é porque são pequenos, homogéneos e ricos. Há vários anos, um trabalho de investigação até sugeriu que era porque são geneticamente mais felizes.

Mas de acordo com o Relatório da Felicidade Mundial (WHR), estas teorias não são exatas.

Primeiro, vamos falar de dinheiro

Sim, os países nórdicos são todos relativamente ricos e felizes, mas nem todos os países relativamente ricos são felizes como os nórdicos. Singapura, um dos mais ricos do mundo, situa-se no 25º lugar, enquanto que a Arábia Saudita, o sétimo mais rico do mundo, se situa no 26º lugar.

O único fator monetário que devemos analisar é que os países nórdicos são conhecidos por terem baixos níveis de desigualdade de rendimentos, no entanto, os investigadores não provaram que isso esteja correlacionado com uma elevada satisfação de vida. O que conseguiram provar é que se a desigualdade de rendimentos leva à desconfiança, e então contribui diretamente para uma menor satisfação de vida.

Então, deve ser a genética. Estão biologicamente predispostos a serem felizes?

Mesmo que a resposta a essa pergunta fosse um retumbante sim, só iria pintar cerca de um terço do quadro.

Há anos que a ciência nos diz que a genética desempenha um papel na explicação da satisfação das pessoas com as suas vidas. É aquilo a que os especialistas chamam de "biomarcador" da felicidade.

Contudo, estudos dizem-nos que 60 a 70 por cento da diferença de felicidade entre as pessoas é causada por fatores ambientais, pelo que apenas os restantes 30 a 40 por cento são atribuíveis à genética.

Não é por serem nações 'pequenas' e 'homogéneas'

Os autores do Relatório da Felicidade Mundial não conseguiram mostrar uma relação entre a dimensão da população de um país e a satisfação com a vida.

E mais, os países nórdicos não são exatamente homogéneos. Cerca de 8% da população finlandesa é estrangeira, aproximadamente a mesma percentagem que na Dinamarca, onde 7,5% é estrangeira. Não é muito diferente de países como a França, onde os imigrantes constituem cerca de 10 por cento da população.

Dos países mais felizes, 10 da lista tinham uma quota comum de imigrantes de 17,2 por cento em média, o que é cerca do dobro da média global.

Outras análises mostram que o efeito da diversidade étnica na confiança social se torna insignificante quando existem instituições governamentais de qualidade. E isto leva-nos ao elemento de ligação por detrás da felicidade nórdica: a confiança.

Será porque são homogeneamente felizes?

Pela primeira vez, em 2023, o Relatório da Felicidade Mundial avaliou a dimensão da diferença de felicidade entre as metades mais e menos felizes da população. Uma classificação mais elevada significa menor desigualdade na felicidade.

Todos os países nórdicos estão no topo da igualdade, o que significa que a desigualdade da felicidade é praticamente inexistente. A maioria das suas populações consideram-se felizes.

"E acontece que as pessoas são mais felizes a viver em países onde a diferença de felicidade é menor. E onde é que o fosso da felicidade é mais pequeno? Nos países felizes", disse John F. Helliwell, que trabalha em inquéritos sobre a felicidade há 25 anos, à Euronews Next.

Pelo contrário, o Afeganistão também tinha um dos menores fossos de felicidade no WHR 2023, "mas pela pior das razões: ninguém é feliz".

A qualidade das instituições governamentais e a generosidade do Estado-Providência

Estes têm um impacto importante e positivo na satisfação da vida. Os dados mostram que as pessoas estão mais satisfeitas com as suas vidas em países onde existe qualidade institucional. De acordo com o WHR: boas pensões, licenças parentais generosas, acompanhamento para os doentes e deficientes, saúde e educação gratuitas e subsídios de desemprego sólidos estão fortemente relacionados com a felicidade dos cidadãos

Instituições governamentais de qualidade são bem-sucedidas em tornar os níveis de desigualdade muito baixos, e isso faz as pessoas felizes porque sentem que podem confiar nas suas instituições públicas.

Primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin John Thys/AFP

"A confiança é muito importante''

Isto de acordo com Helliwell. Uma das experiências que desenvolveram para testar e provar a importância da confiança é perguntar às pessoas se pensavam que a sua carteira seria devolvida se a perdessem.

Os resultados mostraram que aqueles que esperavam que a sua carteira fosse devolvida tinham uma avaliação de vida superior em mais de um ponto numa escala de zero a 10.

Por outras palavras, as pessoas que acreditavam que as suas carteiras seriam devolvidas consideravam-se mais felizes do que as que não o faziam.

Os valores liberais são fundamentais

Os investigadores descobriram uma forte ligação entre a tributação progressiva - uma taxa de imposto que aumenta à medida que a matéria coletável aumenta - e a avaliação que as pessoas fazem de quão felizes são.

A tributação progressiva leva à felicidade através de bens públicos e comuns, tais como cuidados de saúde, educação e transportes públicos, que a tributação ajuda a financiar. E, em última análise, adivinhou-o, a confiança. As pessoas confiam que o dinheiro será utilizado e distribuído de forma sensata.

Mais uma vez, em sociedades mais iguais, as pessoas confiam mais umas nas outras. E a confiança social contribui para a construção de melhores instituições.

E as elevadas taxas de suicídio nos países nórdicos?

Se olharmos para a prevalência de emoções positivas em vários países em todo o mundo, a América Latina ocupa normalmente o topo, mas estes países nem sequer chegam aos 20 primeiros no ranking geral da felicidade.

Por outro lado, os países nórdicos surgem como os mais felizes, mas não é aí que as pessoas relatam as emoções positivas mais frequentes.

A forma como as pessoas das nações escandinavas olham para si próprias é bastante melancólica.

Os países nórdicos têm uma associação histórica com elevadas taxas de suicídio. Em 1990, por exemplo, a taxa de suicídio da Finlândia era tão elevada que o país criou e implementou a primeira estratégia mundial de prevenção de suicídios.

Atualmente, as tendências na região melhoraram muito, mas a Finlândia ainda ocupa o quarto lugar nas taxas de suicídio de jovens.

Os indicadores que analisam a felicidade não estão necessariamente ligados com a probabilidade de suicídios.

A infeliz tendência poderia ser explicada por fatores culturais, diz Helliwell.

A meteorologia não tem muita influência na felicidade global

A temperatura média anual mais quente no sudoeste da Finlândia é de 6,5 °C. E a partir daí, para leste e para norte, a temperatura média apenas diminui.

É verdade que os invernos nórdicos são longos, escuros e frios, e a maioria de nós associa temperaturas mais quentes e dias ensolarados brilhantes à felicidade. Mas os resultados do relatório sugerem que o efeito sobre a pontuação da felicidade é bastante insignificante.

As pessoas adaptam-se ao clima, o que significa que chuvas fortes, tempestades de neve e temperaturas abaixo de zero não afetam tipicamente a satisfação de quem está habituado a viver nessas circunstâncias.

Então, o que podemos fazer para sermos felizes como os nórdicos?

Os países nórdicos conseguiram entrar num ciclo muito virtuoso, em que instituições eficientes e democráticas são capazes de proporcionar segurança aos cidadãos, para que estes confiem nas instituições e uns nos outros, o que os leva a votar em políticos que prometem e entregam um modelo de bem-estar bem-sucedido.

No entanto, há algumas coisas que se podem fazer.

"Achamos que as pessoas são muito, muito mais felizes se sentirem que estão num ambiente em que os outros vão estar atentos. E é realmente importante dizer isto às pessoas, porque não conseguem compreender em todo o mundo o quão generosas as outras pessoas são", diz Helliwell. Para este professor, a confiança que depositamos nos outros é, de facto, mais elevada do que aquilo que consideramos ser. A falta desta confiança deixa-nos infelizes. Ou pelo menos, não felizes como os nórdicos.