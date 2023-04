Adiado lançamento da missão espacial europeia JUICE a Júpiter

De Euronews

Foi adiado, para esta sexta-feira, o lançamento da missão espacial europeia JUICE a Júpiter.

A sonda Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) está a postos para explorar Júpiter e as suas luas geladas numa jornada de 884 milhões de quilómetros.

Este é o alvo mais distante de sempre para uma sonda da Agência Espacial Europeia.

Missões espaciais anteriores sugeriram a presença de um oceano gigantesco. A JUICE tentará confirmá-lo e procurará encontrar existência de vida. Tudo isto sem aterrar.

“Não vamos abaixo da superfície com a JUICE, mas o que a sonda nos conseguirá dizer é a espessura da crosta de gelo. Por isso, se quisermos voltar novamente e enviar um módulo de aterragem, pelo menos sabemos onde pousar. Muitas vezes perguntam-me: por que é que não estamos a enviar um módulo de aterragem. Não sabemos onde pousar”, explicou Michele Dougherty, do Imperial College de Londres.

Projetada pela Airbus, a sonda JUICE carrega dez instrumentos científicos, protegidos de temperaturas extremas por uma manta de isolamento multicamadas.

A sonda também está equipada com enormes painéis solares de 85m2 - do tamanho de um campo de basquete - para manter a energia num ambiente onde a luz solar é 25 vezes mais fraca do que na Terra.