NASA publica álbum com "Sons do Universo"

Projecto de Sonificação da NASA está a transformar em sons e até em sinfonias os dados recolhidos nos confins do universo

Como soariam as profundezas da nossa galáxia se pudéssemos ouvir os sons que produzem?

Num esforço para responder a esta pergunta, o Projecto de Sonificação da NASA está a transformar em sons e até em sinfonias os dados recolhidos nos confins do universo.

O projecto faz parte dos esforços da agência espacial norte-americana para permitir que as pessoas com deficiências visuais possam sentir a beleza do cosmos através dos sons. Recentemente, a agência espacial norte-americana lançou 16 apresentações de dados que, pela primeira vez, levam até aos ouvintes interpretações sonoras da Via Láctea assim como de outras galáxias.

Sonificação a partir de visualizações: Como é que se faz?

Os telescópios permitem aos cientistas verem diferentes objetos no nosso universo, filtrando as imagens através de diferentes tipos de luz. Por exemplo, a adição de cor a esses objectos observados permite identificar os vários elementos químicos que fazem parte dos fenómenos observados. Sem telescópios ou processamento de imagem, as representações visuais que explicam o cosmos seriam invisíveis para nós.

A sonificação funciona com o mesmo princípio mas com um tipo de processamento diferente, e a técnica implica, em suma, traduzir informação de algum tipo num som de algum tipo.

Dados são dados, e o seu resultado pode assumir muitas formas: imagens espetaculares, impressões 3D, aplicações de realidade virtual ou, neste caso, sons.

"Este é um processo de tradução e temos que fazer escolhas ao longo do caminho, mas... estamos a usar a ciência para nos guiar", disse Kimberly Arcand, chefe de projeto no Observatório de Raios X Chandra da NASA, durante uma entrevista ao Universe Unplugged, um projecto que faz parte da iniciativa Universe of Learning da NASA.

Para o projeto Universe of Sound, Arcand e a equipa de cientistas de visualização utilizaram dados observacionais reais de telescópios - séries de uns e zeros - que traduziram em frequências que podem ser ouvidas pelo ouvido humano.

As sonificações combinaram os resultados de telescópios como o Observatório de Raios X Chandra da NASA, o Telescópio Espacial Hubble e o Telescópio Espacial James Webb, formando "uma espécie de sinfonia, cada um tocando o seu próprio instrumento", explicou o astrofísico e músico Matt Russo na mesma entrevista.

Como os diferentes telescópios captam diferentes camadas de luz - ótica, infravermelha e raios X - cada um representa "um instrumento diferente", disse.

Para algumas visualizações, o tempo - ou seja, a composição dos sons - foi interpretado da esquerda para a direita; para outras, de cima para baixo.

As diferentes formas e estruturas da imagem determinaram o tom das notas em cada sonificação.

Por exemplo, luzes brilhantes perto da base poderiam representar notas graves, e luzes brilhantes perto do topo, notas agudas. O brilho das luzes ou da radiação digitalizada nas imagens torna o som mais alto.

Nem todas as sonificações são criadas da mesma forma

As sonificações foram criadas utilizando diferentes técnicas com base no objeto e nos dados disponíveis. Isto permitiu retratar os dados científicos da forma que fazia mais sentido para cada fenómeno cósmico.

Abaixo encontra algumas das nossas sonificações favoritas no último álbum daNASA.

Leia as descrições de cada vídeo do Youtube para obter os pormenores sobre as escolhas de composição e a fonte das visualizações.

Sonificação do Centro da Galáxia

Sonificação do Aglomerado Bullet

Sonificação da Nebulosa do Caranguejo

Sonificação da M51 (também conhecida como Galáxia do Redemoinho)

Sonificação do Aglomerado de Perseu (o buraco negro no centro da galáxia de Perseu)

Durante anos, a NASA tem-se esforçado por tornar o conhecimento espacial disponível e acessível de formas inovadoras. Desde ferramentas que permitem às pessoas explorar a paisagem cósmica em todo o seu espectro com a ajuda de tecnologia de telescópio sofisticada, a programas que educam as crianças da escola primária sobre as ciências da Terra e parcerias com empresas de jogos de vídeo para criar jogos de vídeo educativos: a agência espacial inúmeros projetos para nos ajudar a compreender as maravilhas distantes do nosso universo.