Cibercriminosos usam menores para realizar ataques informáticos

Recrutamento para o crime organizado passa pelo mundo dos vídeojogos, menores ignoram consequências das suas ações

Num mundo cada vez mais ligado à Internet, a questão da cibersegurança tornou-se mais importante que nunca. E num período de tensões geopolíticas, pessoas, empresas e até governos são confrontados com a ameaça crescente de ciberataques.

Mas o que é que sabemos sobre estes cibercriminosos que operam nas sombras da World Wide Web? Na segunda série de Hacker Hunter, olhamos para o papel das crianças no cibercrime.

Grupos criminosos internacionais estão a visar os jovens jogadores, levando-os a cometer ciberataques sofisticados e até a deitar a mão a armas mortíferas.

Preparar as crianças para o cibercrime

O filho de Barbara Gemen envolveu-se no cibercrime ainda muito jovem.

O meu filho começou a piratear aos oito anos de idade. Foi nessa altura que encomendou uma arma. Barbara Gemen

"Começou a passar muito tempo atrás de um computador e começou a encomendar coisas na Internet sem pagar. Primeiro, coisas como pizzas mas depois também coisas maiores [...] Era muito difícil para mim perceber o que se estava a passar."

"Começou a acordar à noite para se sentar atrás de um computador e estava muito stressado. Foi então que descobrimos que ele estava a trabalhar com um grupo de piratas informáticos internacionais".

Depois de as suas tentativas de informar a polícia terem sido consideradas "exageradas" pelos agentes, decidiu formar-se em cibersegurança e é agora Voluntária Especial Cibernética da Polícia Nacional.

"É tão fácil hoje em dia, porque muitas crianças têm computadores portáteis, telemóveis e é possível fazer um ataque com alguns cliques. É um problema muito grande impedir os jovens de piratear. Muitas vezes não sabem o que é legal e o que é ilegal", afirmou.

A ligação entre os jogos em linha e a pirataria informática

Mike Jones é um investigador de segurança que orienta crianças que foram identificadas como potenciais cibercriminosos. Explica que os criminosos organizados têm cada vez mais como alvo as crianças que jogam videojogos e as coagem a realizar ciberataques.

"O crime organizado está a observar os jogos. São capazes de identificar os miúdos que têm essa capacidade, esse conhecimento", revelou. "A primeira coisa a fazer é ganhar confiança. Descobrir coisas sobre eles que lhes agradem. Assim que se obtém essa informação, ganha-se a confiança [...] As crianças que normalmente se dedicam à tecnologia e aos jogos não estão, normalmente, no grupo mais popular da escola."

"Os jogos em linha e a pirataria informática estão ligados de formas muito intrínsecas", afirmou Alexander Urbelis, advogado especializado em cibersegurança na Crowell & Moring LLP.

"O objetivo é tentar descobrir se é possível gerar algum tipo de vantagem ou identificar algum tipo de vulnerabilidade no sistema que aumente as moedas ou o dinheiro que se tem. Há uma motivação entre gerar algum tipo de vantagem no jogo e ser capaz de piratear".

"Diversão inofensiva": Incapazes de compreender as consequências?

Kelli Dunlap é psicóloga clínica e designer de jogos e afirma que estes jovens hackers são suscetíveis de realizar estes ataques perigosos e ilegais porque os seus cérebros não estão totalmente desenvolvidos:

"As crianças e os adolescentes são espantosos. Os seus cérebros estão a desenvolver-se rapidamente e a sua capacidade de aprender coisas novas e de se adaptarem é realmente espantosa de ver", afirmou. "No entanto, há partes do cérebro que lhes faltam, literalmente, e essas partes estão relacionadas com coisas como a antecipação de consequências. Trata-se apenas de um estado neurológico que ainda não se desenvolveu como parte do seu cérebro".

Christian Funk, chefe da Equipa Global de Investigação e Análise (GReAT) da Kaspersky na Alemanha, argumenta que os jovens são atraídos pelo cibercrime para se mostrarem aos seus pares.

"A pirataria informática tem uma espécie de aura mítica. Tem um pouco de fator fixe. É claro que isso também se deve a muitas séries e filmes. A forma como os hackers estão a ser retratados", disse Christian.

"Isso atrai muitos jovens que podem querer afirmar-se ou aumentar o seu ego, podem querer adquirir talvez alguns direitos de gabarolice. Acho que é algo que vem com isso".