União Europeia ordena a Google que venda parte do negócio digital

De Euronews com AP

Decisão tem por base preocupações com questões de concorrência desleal

Os reguladores europeus exigem à Google, numa decisão sem precedentes, que venda parte do seu negócio de publicidade digital, de forma a impedir a gigante tecnológica de monopolizar o mercado.

Após uma investigação, a Comissão Europeia, órgão executivo do bloco e principal responsável pela aplicação da legislação antitrust (que promove a concorrência entre empresas), acredita que "apenas a alienação obrigatória pela Google de parte dos seus serviços" satisfaria as preocupações.

A União Europeia, com 27 países, tem liderado o movimento global para reprimir as grandes empresas tecnológicas. Até hoje, tem-se apoiado na emissão de multas de grande envergadura, incluindo três sanções antitrust contra a Google no valor de milhares de milhões de euros.

É a primeira vez que o bloco ordena a um gigante da tecnologia que divida as chaves do negócio.

A Google pode agora defender-se, apresentando os seus argumentos antes de a Comissão tomar a sua decisão final. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A decisão da Comissão decorre de uma investigação formal que foi aberta em junho de 2021, analisando se a Google violou as regras de concorrência do bloco ao favorecer os seus próprios serviços de tecnologia de publicidade gráfica online em detrimento de editores, anunciantes e serviços de tecnologia de publicidade rivais.

O YouTube foi um dos focos da investigação, que analisou se a Google estava a utilizar a posição dominante do site de partilha de vídeos para favorecer os seus próprios serviços de compra de publicidade, impondo restrições aos rivais.

A empresa de tecnologia de publicidade da Google está também a ser investigada pelo organismo britânico de vigilância antitrust e enfrenta um processo judicial nos Estados Unidos.

Bruxelas já aplicou à Google multas no valor de mais de 8 mil milhões de euros em três casos antitrust distintos, que envolviam o seu sistema operativo móvel Android e os serviços de publicidade de compras e de pesquisa.

A empresa está a recorrer das três sanções. No ano passado, um tribunal da UE reduziu ligeiramente a coima do Android para 4,125 milhões de euros.

Os reguladores da UE têm o poder de impor sanções até 10% das receitas anuais de uma empresa.