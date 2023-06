De Luke Hurst & AP

O projeto de um novo jato movido a hidrogénio poderá dar início a uma nova era de voos hipersónicos que reduziria para algumas horas o tempo de viagem aérea à volta do mundo.

O último avião a conseguir a proeza foi o Concorde, o resultado supersónico da engenharia anglo-francesa.

No seu auge, atravessou o Atlântico em tempo recorde, em cerca de 3,5 horas, voando a uma velocidade superior a 2.100 km/h.

Mas uma start-up suíça pretende reduzir o atual tempo de viagem de Paris a Nova Iorque de 8 horas para apenas uma hora e meia - com o seu jato de passageiros hipersónico, movido a hidrogénio.

Enquanto outras empresas se dedicam novamente ao voo supersónico, a Destinus pretende construir o primeiro avião comercial movido a hidrogénio capaz de viajar a uma velocidade cinco vezes superior à do som e a altitudes superiores a 33 km.

A empresa tem estado a testar o seu protótipo de avião nos últimos dois anos, anunciando voos de teste bem sucedidos do seu segundo protótipo - Eiger - no final de 2022.

"Os protótipos são diferentes do produto final porque o produto final tem uma tecnologia de propulsão muito avançada", disse Bart Van Hove, diretor de estudos avançados da Destinus, durante o Paris Air Show deste ano em Le Bourget.

"Tem diferentes tipos de motores, turbojatos e ramjet, todos movidos a hidrogénio e todos arrefecidos a hidrogénio. Portanto, isso corresponde a uma configuração específica do veículo, tal como se vê na nossa visão, de um avião que capta uma grande quantidade de ar e tem uma conduta central que se divide em várias condutas de motor. Não é o caso do protótipo, porque vamos passo a passo", explicou.

Investimento do Estado espanhol

A Destinus anunciou a participação num programa gerido pelo Ministério da Ciência de Espanha, como parte dos planos do governo espanhol para desenvolver voos supersónicos movidos a hidrogénio.

A agência que supervisiona o programa do ministério, o Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, selecionou o projeto como uma iniciativa estratégica no âmbito do seu Plano de Tecnologias Aeronáuticas (PTA).

Com um investimento global atual de 12 milhões de euros, o projeto envolve empresas e centros tecnológicos, bem como universidades espanholas.

"Estamos encantados por termos recebido estas bolsas, especialmente porque são um sinal claro de que a Destinus está alinhada com as linhas estratégicas de Espanha e da Europa para fazer avançar o voo de hidrogénio", disse Davide Bonetti, Diretor de Desenvolvimento Empresarial e Produtos para a Destinus.

Para empresas de tecnologia profunda como nós, o acesso a estes fundos de recuperação da UE é essencial para realizar investigação avançada e acelerar a inovação necessária para ser competitivo à escala global. Com estas bolsas, as soluções baseadas no hidrogénio para a mobilidade aeronáutica estarão um passo mais perto de se tornar uma realidade. Davide Bonetti Diretor de Desenvolvimento Empresarial e Produtos para a Destinus.

De Frankfurt a Sidney em 4 horas e 15 minutos

A energia do hidrogénio é objeto de muita investigação e desenvolvimento, com os proponentes a apontarem as suas caraterísticas verdes, sendo os principais subprodutos da combustão do hidrogénio o calor e a água.

A quantidade de calor gerada apresenta um desafio de concepção. Investigadores da Universidade RMIT em Melbourne desenvolveram recentemente catalisadores impressos em 3D que, segundo eles, podem alimentar o voo hipersónico e atuar como agente refrigerante para combater o calor extremo gerado quando as aeronaves voam cinco vezes a velocidade do som, que é cerca de 6.100 quilómetros por hora (km/h).

A essas velocidades, as futuras companhias aéreas comerciais poderiam voar entre Londres e Nova Iorque em cerca de 90 minutos.

A empresa suíça Destinus afirma que a sua tecnologia fará um voo de Frankfurt para Sidney em apenas 4 horas e 15 minutos em vez das 20 horas atuais, enquanto que um voo de Frankfurt para Xangai levaria 2 horas e 45 minutos, oito horas menos do que essa viagem demora atualmente.

A Destinus estabeleceu uma parceria com o fabricante espanhol de motores ITP Aero em junho de 2022 para desenvolver uma instalação de ensaio de motores a hidrogénio. A subvenção do governo espanhol financiará a construção de uma instalação de ensaio perto de Madrid, onde os motores a hidrogénio respirado pelo ar serão testados.

Um segundo projeto de subvenção de 15 milhões de euros financiará a investigação sobre propulsão a hidrogénio líquido.

O projeto faz parte do esforço da Espanha para estar na vanguarda do desenvolvimento e da produção de mobilidade baseada no hidrogénio em vários setores.