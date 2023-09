Telemóveis dobráveis e em forma de mala expostos na IFA em Berlim

Sustentabilidade, design e inovação são as principais tendências desta edição de 2023 da IFA, feira de alta tecnologia de Berlim.

No mercado dos smartphones, chegou a altura dos dobráveis. No primeiro dia da feira de tecnologia de Berlim, o presidente de uma empresa chinesa apresentou um telemóvel dobrável de 9,9 mm que pesa 231 gramas.

Um telemóvel em forma de mala

A mesma empresa exibiu também um novo conceito de telemóvel que pode ser transportado ao ombro, como uma mala.

"Com uma mala, podemos viajar facilmente para todo o lado. Porque a mala atual integra nao apenas a câmara e o cartão de crédito, mas também a moda. Atualmente, nos nossos guarda-roupas, temos muitas malas para combinar com diferentes vestidos e roupas. Mas com este produto, um smartphone pode combinar com qualquer vestido", explicou George Zhao, presidente da empresa HONOR Device Co.

Moda e alta tecnologia

Para combinar moda e alta tecnologia, a empresa chinesa convidou artistas e designers para integrarem a sua plataforma. "Quando se juntam, a arte e a tecnologia criam coisas muito interessantes. Se estivermos no escritório, escolhemos um determinado desenho, se estivermos numa festa, podemos mudar para outro desenho. Se formos contra os maus tratos aos animais, com este produto podemos mostrá-lo. No futuro, a moda vai ser assim", frisou a artista mexicana Yunuene.

Casas ligadas à Internet

Este ano, a feira contou com mais de 2000 expositores de 48 países. A Inteligência Artificial e as casas ligadas à Internet de modo a reduzir o consumo de energia estiveram em destaque durante o evento.

"A Inteligência Artificial monitoriza a forma como utilizamos a energia. Por isso, se a dado momento tivermos pouca energia, as centrais inteligentes terão a sua própria versão otimizada para nos dizer como poupar energia enquanto continuamos a estar confortáveis", explicou Sophie Lung, responsável de marketing da Air Solution.

Poupanças de energia

A sustentabilidade foi um dos temas mais debatidos durante o evento. "Uma coisa é certa, uma nova tecnologia é o que acabará por salvar o mundo. Quer seja ao nível da quantidade de energia que a sua máquina de lavar roupa está a produzir ou da necessidade de deixar de utilizar peças novas, a tecnologia vai encontrar a resposta", afirmou Oliver Merlin, diretor da IFA.

Em 2024, a feira berlinense celebra 100 anos.