OVNIs: Fatores ambientais influenciam relatos de avistamentos?

A poluição luminosa, a cobertura da copa das árvores e a proximidade de aeroportos e instalações militares são alguns dos fatores ambientais que podem influenciar os relatos de avistamentos de OVNIs, de acordo com um novo estudo.

Embora os chamados objetos voadores não identificados (OVNIs) tenham sido durante muito tempo um ponto focal para os teóricos da conspiração, tem havido recentemente uma maior atenção a estes fenómenos entre investigadores e autoridades.

Ainda no ano passado, a agência espacial norte-americana NASA realizou a sua primeira reunião pública sobre o tema, membros do Congresso dos EUA interrogaram os denunciantes numa audiência e o Pentágono lançou um novo site desclassificado sobre o que rebatizaram de fenómenos anómalos não identificados (UAPs).

Agora, investigadores da Universidade de Utah decidiram investigar os fatores ambientais locais que podem influenciar os avistamentos destes acontecimentos aéreos não identificados.

Usando dados do Centro Nacional de Pesquisa de OVNIs dos EUA, eles estudaram aproximadamente 98.000 relatos totais de OVNIs de 2001 a 2020.

Avistamentos podem estar ligados a fatores geográficos

Em primeiro lugar, examinaram a influência das condições do céu, como a poluição luminosa, a copa das árvores e a cobertura de nuvens. O segundo fator foi o potencial de presença de objetos no céu, neste caso, centraram-se na proximidade dos avistamentos de OVNIs a aeroportos e instalações militares.

Publicaram os seus resultados na revista Scientific Reports no final do ano passado.

"A ideia é que se tivermos a oportunidade de ver algo, então é mais provável que vejamos fenómenos inexplicáveis no céu", disse Richard Medina, professor associado de geografia na Universidade de Utah e principal autor do estudo, num comunicado.

A única variável que estudaram que não influenciou os avistamentos foi a cobertura de nuvens, enquanto os outros fatores se alinharam com as suas "hipóteses iniciais, de que as pessoas relatam mais avistamentos onde têm uma melhor visão do céu", disseram os autores.

A maioria dos avistamentos ocorreu na parte ocidental dos EUA, o que, segundo os autores, pode dever-se à geografia física da região, com muitos espaços abertos e céus escuros, à cultura de atividades ao ar livre e à "ideação paranormal".

"O Oeste tem uma relação histórica com o UAP - Área 51 no Nevada, Roswell no Novo México, e aqui no Utah temos o Rancho Skinwalker na Bacia de Uinta e atividade militar no Campo de Provas de Dugway do Exército dos EUA", disse Medina.

"Além disso, existe uma comunidade robusta de atividades ao ar livre que se diverte em terras públicas durante todo o ano. As pessoas andam por aí a olhar para o céu", disse ele.

O estudo também sugere que os avistamentos foram mais frequentes perto de aeroportos e instalações militares, sugerindo que as pessoas estão a ver fenómenos aéreos, mas não os reconhecem como estando ligados à atividade humana.

"Há mais tecnologia no céu do que nunca, por isso a questão é: o que é que as pessoas estão realmente a ver? É uma pergunta difícil de responder, mas é importante porque qualquer incerteza pode ser uma ameaça potencial à segurança nacional", acrescentou Medina.

Então, não há extraterrestres?

Na verdade, há pouca investigação académica sobre UAPs devido ao "estigma dos discos voadores e dos invasores do espaço", segundo os investigadores.

Os dados fiáveis e disponíveis também são escassos. Para realizar o seu estudo, os investigadores utilizaram um sistema público de auto-relato, sem qualquer forma real de verificar os embustes.

Para os investigadores, os padrões observados são suficientes para afirmar que os dados não são totalmente inválidos, sendo mais provável que "alguns sejam e outros não".

"Há muitos fatores que podem contribuir para o relato de objetos anómalos", disse Simon Brewer, professor associado de geografia na Universidade de Utah e coautor do estudo.

"Ao examinar a distribuição espacial dos relatos e a forma como se relacionam com o ambiente local, esperamos fornecer algum contexto geográfico que possa ajudar a resolver ou compreender os relatos tanto do público como em contextos militares".

No futuro, os investigadores querem investigar se os fatores socioculturais desempenham um papel nos avistamentos, por exemplo, se os avistamentos de UAP aumentaram após a audiência do Congresso do ano passado ou após um lançamento da SpaceX.