Eclipse solar total atravessa a América do Norte. Recorde o momento

Um eclipse solar total atravessa a América do Norte.

Um eclipse solar atravessar a América do Norte esta segunda-feira. Espera-se que chegue primeiro a Mazatlán, no México, antes de poder ser visto no sul dos EUA e no Canadá.

Um eclipse total ocorre quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, bloqueando a luz do Sol.

No momento da totalidade, que só ocorrerá ao longo de um trajeto estreito nos três países, o céu fica escuro durante alguns minutos.

De acordo com a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (NASA) dos EUA, alguns espectadores poderão ver a coroa solar ou a atmosfera exterior do Sol, normalmente escondida pela sua luz brilhante.

Mas aqueles que esperam para ver o fenómeno precisam de proteger os olhos, pois não é seguro olhar diretamente para o Sol.

A última atualização do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA prevê alguns céus nublados, com a visão mais clara prevista para o final do eclipse no nordeste dos EUA e no Canadá.

A totalidade começará por volta das 20:07 CET no México e durará até cerca das 21:45 CET, altura em que termina na Terra Nova.

