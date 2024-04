Qual o melhor sítio da Europa para ver o eclipse solar de segunda-feira?

De Euronews and AP

Embora o trajeto da totalidade do eclipse na segunda-feira se situe num estreito corredor que atravessa a América do Norte, alguns europeus poderão ter um vislumbre, embora parcial.

Partes da América do Norte vão ficar na escuridão quando ocorrer um eclipse solar total na segunda-feira.

Se as condições climatéricas o permitirem, dezenas de milhões de pessoas que vivem ao longo de uma estreita faixa que vai da costa mexicana do Pacífico até ao leste do Canadá poderão olhar para o céu e ver o dia transformar-se em crepúsculo, quando a Lua apagar o Sol.

Para quem vive na Europa, não verá um eclipse total desta vez nem outro semelhante até 2026. No entanto, para as pessoas que vivem na Irlanda ou no Reino Unido, um eclipse parcial poderá ser visível na segunda-feira à noite, se o céu se mantiver limpo.

Para quem vive na América do Norte e tem a sorte de estar totalmente na trajetória lunar, os óculos de eclipse são imprescindíveis para evitar lesões oculares. A única altura em que é seguro deixar de usar óculos de proteção é quando ocorrer a totalidade do eclipse, durante os poucos minutos de escuridão total.

Se não estiver perto dessa trajetória, e se as nuvens atrapalharem a sua visão ou se viver noutro lugar do mundo, ainda pode assistir ao eclipse solar total, mas online.

Eis algumas alternativas, no caso de ter o céu nublado durante o eclipse ou se não puder deslocar-se até à sua trajetória.

Eclipse parcial na Irlanda e no Reino Unido

Não há razão para que os mexicanos, americanos e canadianos fiquem com toda a diversão para eles.

Se vive na Irlanda ou no Reino Unido e quer ver o eclipse deste ano, não perca a esperança. Ainda é possível assistir a um eclipse solar parcial antes do pôr-do-sol em algumas zonas destes dois países na segunda-feira.

O eclipse será visível durante mais tempo, quanto mais a oeste se estiver, esperando-se que a costa oeste da Irlanda tenha a observação mais longa.

As pessoas que vivem nas cidades de Cork, Limerick, Galway e Dublin, na Irlanda, e Belfast, Manchester, Liverpool, Inverness Glasgow e Edimburgo, no Reino Unido, ou nas suas imediações, poderão ver o eclipse a partir de locais mais altos e com céu limpo.

Este gráfico mostra a percentagem do Sol que será obscurecida pela Lua durante o eclipse solar de abril de 2024. Robin Scagell/Galaxy/Royal Astronomical Society

Para os europeus, prevê-se que o eclipse parcial comece às 20h52 CET e termine às 21h51 CET.

A NASA estará em direto de diferentes cidades do eclipse

A NASA está a oferecer várias horas de transmissão em direto online e na NASA TV a partir das 13h00 EDT (19h00 CET) a partir de várias cidades ao longo do caminho da totalidade.

A agência espacial mostrará vistas do sol através de telescópio e haverá a participação de cientistas e astronautas da estação espacial.

Durante o eclipse, pequenos foguetões partirão de Wallops Island, na Virgínia, com instrumentos científicos para a parte eletricamente carregada da atmosfera, perto do limite do espaço, conhecida como ionosfera.

Telescópios e experiências centradas no Sol

O museu Exploratorium apresentará imagens do Sol captadas por telescópios em direto a partir de Junction, Texas, e Torreón, México.

Investigadores e estudantes da Universidade do Maine lançarão balões de grande altitude numa experiência que será transmitida em direto a partir da estratosfera.