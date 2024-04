2023 foi o pior ano em termos de conteúdos sobre abuso sexual de crianças

De Euronews

As ligações que partilham conteúdos explícitos de crianças menores têm vindo a espalhar-se no último ano. Eis o que sabemos sobre o pior ano da história para as imagens de abuso sexual de crianças.

PUBLICIDADE

Em 2023, registou-se um aumento de 8% nas imagens de abuso sexual de crianças em relação ao ano anterior, o que faz deste o pior ano da história, de acordo com um novo relatório da Internet Watch Foundation (IWF), com sede no Reino Unido.

A instituição de caridade, que rastreia e retira do ar páginas com conteúdos explícitos com crianças, encontrou mais de 270.000 páginas web no ano passado, cerca de uma em cada dois minutos, algumas com milhares de imagens ou vídeos.

O relatório também concluiu que o domínio alemão .de foi alvo de criminosos que publicitam "os tipos mais extremos de abuso sexual de crianças" em 2023.

Com mais de 3.000 endereços, o domínio é atualmente o anfitrião de um quarto de todos os sítios Web comerciais que publicitam e vendem material de abuso sexual de crianças.

Esquemas em pirâmide de conteúdos pedopornográficos

Os autores da IWF estão a acompanhar o aumento constante dos esquemas de pirâmide em linha "em que a 'mercadoria' são imagens que mostram o abuso sexual de crianças", uma tendência que utiliza técnicas de "marketing viral" e que encontraram pela primeira vez em 2022.

Nesta "pirâmide de convite ao abuso de crianças" (ICAP), os criminosos utilizam sites normais, como as redes sociais, fóruns de conversação e quadros de imagens, para estabelecer ligações a plataformas comerciais.

"As pessoas são incentivadas a partilhar ligações para sites de abuso sexual de crianças em todo o lado e são depois 'recompensadas' quando outros clicam nas ligações e acabam por descarregar ou ver o material criminoso", segundo o relatório.

Qualquer pessoa pode tropeçar em conteúdos explícitos com crianças menores, o que significa que "as pessoas vêem, sem suspeitar, crianças muito pequenas a serem penetradas, envolvidas em atividades sexuais com animais ou a serem torturadas para prazer sexual de alguém".

As nossas descobertas mostram a rapidez com que um domínio se pode tornar a escolha preferida de criminosos organizados que procuram manter em linha a sua "marca" reconhecida de abuso sexual de crianças", afirmou Susie Hargreaves OBE, Diretora-Geral da IWF, sobre o aumento de websites comerciais em domínios alemães.

Esta é a primeira vez nos últimos três anos que o domínio alemão é utilizado para este tipo de sites.

Conteúdos autogerados e de IA

Os autores do relatório também destacaram o aumento das imagens "auto-geradas", que se referem a conteúdos criados através de dispositivos portáteis ou câmaras Web. De acordo com os dados, metade destas imagens são tiradas de quartos de dormir e 67% incluem crianças de três a seis anos que posam nuas.

"São crianças muito pequenas, supostamente na segurança dos seus próprios quartos, muito provavelmente sem saberem que as atividades que estão a ser coagidas a fazer estão a ser gravadas e guardadas e, em última análise, partilhadas várias vezes na Internet", afirma o relatório.

Juntamente com as imagens geradas por IA, o rastreio deste tipo de conteúdos veio acrescentar uma camada de complexidade ao trabalho dos analistas.

"A 24 de maio de 2023, literalmente de um dia para o outro, as regras de atuação mudaram quando um membro da equipa descobriu uma coleção de imagens criminosas de abuso sexual de crianças geradas por IA. Naquele momento, fomos involuntariamente introduzidos numa nova realidade", disse o diretor da linha direta da IWF, Chris Hughes, num comunicado.

O Reino Unido é um dos poucos países do mundo onde é ilegal publicar imagens de abuso sexual de crianças que sejam desenhos ou geradas por IA. A IWF encontrou 280 casos desse tipo de conteúdo em 2023, mas nenhum deles estava alojado no Reino Unido.

A IWF apela à UE para que impeça este conteúdo, tornando a distribuição de material de abuso sexual infantil "uma prioridade política" para a próxima legislatura.

Atualmente, a instituição utiliza uma ferramenta personalizada para avaliar os conteúdos e marcá-los com uma "impressão digital", impossibilitando que os criminosos os voltem a colocar na Internet.